FSV Hesedorf/Nartum: Verletzungspech bremst Siegesserie aus

Alexander Kupiec – Foto: Lennart Blömer

Kreisligist FSV Hesedorf Nartum ist furios in die neue Saison gestartet. In den ersten sieben Spielen holte die Mannschaft von Trainer Alexander Kupiec 18 der möglichen 21 Punkte. Anschließend riss jedoch die Siegesserie. Aus den darauffolgenden fünf Partien sprang lediglich ein Zähler heraus. Dafür gibt es Gründe, wie Kupiec, der erst seit dieser Saison als Trainer der ersten Herrenmannschaft tätig ist, gegenüber FuPa erläutert.

Ansonsten ist mir der Einstieg leichtgefallen. Es hilft schon, wenn man bereits Erfahrung im Traineramt hat. Außerdem war ich zehn Jahre als Spieler für Hesedorf/Nartum aktiv, kenne den Verein und die Jungs. Das war ausschlaggebend, wieso ich den Job angenommen habe. Mir macht die Arbeit als Trainer viel Spaß.

Grundsätzlich war es natürlich eine Umstellung. Die Aufmerksamkeit auf den Herrenfußball ist deutlich höher. Ich habe bereits vor der Saison mehr Gespräche und Telefonate geführt. Das kannte ich so nicht.

Ja, es gibt Unterschiede beim Trainieren von Frauen und Herren, zumindest auf diesem Niveau. Ansonsten trainiere ich nach meiner Spielidee dieselben Inhalte. Die Dynamik und die Geschwindigkeit bei den Herren sind natürlich eine andere. Ich kann komplexere Spielformen trainieren und das macht schon Spaß.

Aber ob Damen oder Herren, jeder Sportler ist ehrgeizig und will gewinnen. Das ist immer gleich. Entsprechend geben alle Gas und versuchen das Beste rauszuholen.





Derzeit steht ihr auf Platz sieben in der Kreisliga Rotenburg, habt aber ein bis zwei Spiele weniger austragen können als eure Konkurrenten. Wie zufrieden seid ihr, bist du persönlich mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Ich gehe mit gemischten Gefühlen aus der Hinrunde. Wir sind super in die Saison gestartet, haben Bremervörde im Pokal geschlagen und hatten nach sieben Punktspielen 18 Punkte auf dem Konto. Wir sind froh, dass wir so früh und schnell unsere Punkte gesammelt haben.

Was danach passiert ist, habe ich so noch nie erlebt. Bereits zu Saisonbeginn war klar, dass Aaron Vogel ein halbes Jahr fehlen wird. Kurz nach Saisonbeginn hat sich Jakob Vogel das Kreuzband gerissen und eine Woche später gegen Bevern erlitt Phil Dohrmann den gleichen Schicksalsschlag. Im selben Spiel konnte Lennard Mindermann zwar bis zum Ende durchspielen, hatte sich allerdings während des Spiels schon das Jochbein gebrochen - das wussten wir natürlich nicht.

Als dann noch Dominik Rosenbrock ausgefallen ist und Joris Köhnken gesperrt war, gingen wir auf dem Zahnfleisch und mussten uns Unterstützung aus der zweiten und alten Herren holen. Dann hat Erik Meyer sich ebenfalls zu den Verletzten gesellt. Das ist schon sehr hart gewesen, dennoch haben die Jungs sich bis zum Ende reingehauen und dann einen hart erkämpften und sehr wichtigen Sieg gegen Hesedorf geholt.

Ohne diese Ausfälle, die keine Kreisligamannschaft auffangen kann, wäre sicherlich mehr möglich gewesen.





Wo wollt ihr am Ende der Saison stehen? Was ist euer Ziel für nächsten Monate?

Ich bin jetzt erstmal froh, dass Lennard und Aaron wieder fit sind und auch Erik bald wieder dabei sein kann. Zudem bin ich glücklich, dass ich Maxi Benz (Anm. d. Red.: kommt vom Bezirksligisten Heeslinger SC II) von unserem Projekt überzeugen konnte. Er wird uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Dagegen kann ich mit Phil, Jakob und Lukas Krägel, der sich in der Halle auch das Kreuzband gerissen hat, in dieser Saison nicht mehr planen. Leider hat uns mit Jens van Santen auch ein wichtiger Spieler verlassen (Anm. d. Red.: Ist zum Bezirksligisten SV Anderlingen gewechselt).

Wir hatten uns vor der Saison vorgenommen am Ende auf Platz zwei bis vier zu stehen. Da das Ziel weiterhin realistisch ist, werden wir natürlich alles dafür geben, um am Ende dort oben zu landen. Ansonsten sind wir eine junge Truppe und wollen uns taktisch und spielerisch weiterentwickeln. Am wichtigsten ist aber, dass alle gesund bleiben.