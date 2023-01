FSV Hesedorf/Nartum siegt beim Hallenturnier und präsentiert Neuzugang 1. Platz beim 30. Sanitec-Super-Cup des TuS Tarmstedt - Leon Pichler kommt vom TSV Ottersberg

Die Mannschaft von Neu-Coach Niklas Niestädt ging in Gruppe A an den Start und traf dort auf die Teams vom FC Ummel, TSV Gnarrenburg, Bade SC und Turnier-Gastgeber TuS Tarmstedt. Dabei startete der FSV nicht gut ins Turnier und unterlag dem klassentieferen TSV Gnarrenburg im ersten Spiel 2:3. Diese Niederlage blieb allerdings die einzige an diesem Tag, sodass man ins Halbfinale einzog. Im Halbfinale konnte das Team um Keeper Jan-Marc Bahrenburg einen 3:0-Erfolg gegen den TSV Eiche Neu Sankt Jürgen feiern und sicherte sich das Ticket fürs Finale. Dort wartete der SV Viktoria Oldendorf und konnte mit 3:1 besiegt werden. Damit sicherte sich der Kreisligist das Preisgeld und den Pokal.

Das Spiel um Platz 3 trat der TSV Eiche Neu St. Jürgen gegen den TSV Gnarrenburg an. Nach Ende der regulären Spielzeit stand es 0:0 und das Spiel musste mit einem 9-Meter-Schießen entschieden werden. Hier setzte sich der TSV Gnarrenburg durch.

Mit Leon Pichler hat der FSV Hesedorf/Nartum einen Neuzugang präsentiert. Wie der Verein in der letzten Woche auf seinen Social-Media-Seiten berichtete, wechselt Pichler mit sofortiger Wirkung zum Kreisligisten. Der 21-Jährige Stürmer zieht es vom Verdener Bezirksligisten TSV Ottersberg ins Niestädt-Team. In der Hinrunde stand Pichler neun Spieler im Bezirksliga-Team und verzichnete in den Spielzeiten zuvor Einsätze im Bezirksliga/Landesliga-Team und in der Reservemannschaft des TSV. Nun sucht Pichler eine neue sportliche Herausforderung und trägt ab sofort das Trikot des FSV Hesedorf/Nartum.