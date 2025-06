FSV Hesedorf/Nartum: Licht und Schatten in der Kreisligasaison 2024/25

FSV Hesedorf/Nartum hat die Saison 2024/25 in der Kreisliga Rotenburg mit gemischten Gefühlen abgeschlossen. Unter Trainer Niklas Niestädt, der den Verein im Sommer Richtung Sottrum verlässt, belegte der FSV den sechsten Tabellenplatz mit 38 Punkten (11 Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 57:53. Während die Hinrunde noch Hoffnung auf einen Platz ganz oben offen ließ, blieb die Mannschaft in der Rückrunde deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Einen Knackpunkt sieht Niestädt im Verlust wichtiger Spieler und im Rückgang der Trainingsbeteiligung. „Der verletzte Jens van Santen hat uns extrem gefehlt, genauso wie Thore Littwitz und Lasse Grubert, die uns in der Winterpause verlassen haben“, so der Trainer. Dazu fielen auch Paul Wodarz und Erik Meyer immer wieder aus. Dadurch geriet das junge Team zunehmend ins Wanken. „In der Hinrunde musste ich kein einziges Training absagen. In der Rückrunde waren es plötzlich vier – weil nur sechs oder sieben Leute da waren“, berichtet Niestädt.

In den entscheidenden Spielen gegen die Konkurrenten im Aufstiegskampf, Bülstedt und Selsingen, verspielte die Mannschaft schließlich ihre gute Ausgangsposition. Das konnte die FSV in den letzten Wochen der Saison nicht mehr gut machen. „Wir haben in den letzten Spielen pro Partie drei entscheidende individuelle Fehler gemacht. In dieser Liga kannst du dir das nicht leisten“, so der Trainer.

Doch trotz des enttäuschenden Rückrundenverlaufs zeigt sich der scheidende Trainer insgesamt zufrieden: „Wir haben fast jedes Spiel dominiert, hatten extrem viel Ballbesitz und uns fußballerisch enorm entwickelt.“ Auch die mannschaftliche Geschlossenheit lobt Niestädt ausdrücklich: „Es gibt bei uns keine Grüppchenbildung. Die Jungs halten auch neben dem Platz super zusammen.“

Junge Spieler haben sich in der Saison entwickelt

Herausragend entwickelte sich Joris Köhnken, der sich laut Niestädt in der Rückrunde „zu einem absoluten Führungsspieler“ mauserte und mit neun Treffern auch Toptorjäger der Mannschaft wurde. Neben ihm glänzten vor allem die jungen Julian Stargardt und Elias Lagili mit je 25 und 22 Einsätzen in ihrer ersten Saison in der ersten Herrenmannschaft sowie Aaron Vogel, den Niestädt als „einen der Top-5-Kreisligaspieler“ bezeichnet.

Erfreulich auch die Fairplay-Bilanz: Die FSV kassierte in der gesamten Saison zwar 53 Gelbe Karten, blieb jedoch als einzige Mannschaft der Kreisliga Rotenburg komplett ohne Platzverweis.

„Wenn wir sechs Punkte mehr geholt hätten, wäre es eine gute Saison gewesen“, resümiert Niestädt. „So bleibt der Blick etwas zwiespältig.“ Dennoch zeigt sich der Trainer zuversichtlich für die Zukunft: „Die jungen Spieler haben extreme Qualität. Aber jetzt haben sie ein Jahr im Herrenbereich hinter sich – nun müssen sie liefern.“