FSV Hesedorf/Nartum kassiert Klatsche auf eigenem Rasen gegen Scheeßel

So hatten sich die Männer der FSV Hesedorf/Nartum das Spiel gegen Rot-Weiß Scheeßel auf eigenem Rasen nicht vorgestellt. Am Ende schickten die Scheeßeler Gäste sie mit einer 1:4-Niederlage in die Kabine, obwohl die Gastgeber als Favorit galten.

Die Niederlage des FSV Hesedorf/Nartum gegen den SV Rot-Weiß Scheeßel hätte sogar noch höher ausgehen können, wenn man die vielen vergebenen Torchancen der Scheeßeler in der zweiten Halbzeit bedenkt. Das sieht auch Hesedorf/Nartums Co-Trainer Stephan Krägel so, der den Gästen nach der Partie einen verdienten Sieg zuspricht.

„Bei konsequenter Chancenauswertung wäre eine höhere Niederlage auch möglich gewesen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Spiel bekommen. In den Zweikämpfen waren wir immer einen Schritt zu spät und konnten uns nicht gegen die spielerische Fähigkeit von Scheeßel zur Wehr setzen.“

Obwohl die Gastgeber auf eigenem Rasen in Nartum im Vorfeld in der Favoritenrolle gesehen wurden und auch Stephan Krägel ein Spiel auf Augenhöhe erwartet hatte, bereiteten ihnen die Scheeßeler sichtliche Probleme. Nicht zuletzt aufgrund fehlender Leistungsträger der FSV durch Verletzung oder Sperrung.

An Motivation hat es beiden Mannschaften jedoch von An- bis Abpfiff nicht gefehlt. Geschenkt wurde sich auf dem Rasen nichts. Es wurde auf beiden Seiten gleichermaßen körperbetont gespielt, es gab harte Zweikämpfe. Lautstarke Kommentare und Anweisungen hallten von den Trainerbänken und zwischen den Spielern auf dem Platz. Auch die Fans beider Teams, die gleichstark vertreten waren, ließen sich zu dem einen oder anderen Zwischenruf verleiten.

Während beide Teams zunächst Schwierigkeiten hatten, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen, gelang dem Scheeßeler Teetje Bellmer (34.) der erste Treffer des Spiels. Kurz darauf versenkte Julian Stargardt das Spielgerät per Kopfball nach Vorarbeit von Lukas Krägel im Scheeßeler Netz zum 1:1 (40.).

In der 41. Minute musste Routinier Dominik Rosenbrock verletzungsbedingt ausgewechselt werden, was die FSV-Hintermannschaft zusätzlich schwächte. Nachdem Jhefry Andres Viafara Collazos das zweite Tor für die Gäste geschossen hatte, (45.+1), ging es in die Pause.

Nach der Pause zeigten der FSV weiter Kampfgeist, blieb aber unbelohnt

Kaum aus der Kabine zurück, zeigten die Hesedorf/Nartumer, dass sie sich nicht geschlagen geben wollten. Erneut war es Julian Stargadt, der Druck auf das Scheeßeler Tor machte, aber seinen Schuss knapp verzog und den Kasten verfehlte. Die Antwort der Gäste folgte prompt und Florian Klee traf zum 1:3.

Nach dem dritten Scheeßeler Tor lagen die Nerven der Gastgeber sichtlich blank. Es wurde hart gekämpft, aber die spielerischen Bemühungen blieben aussichtslos. Im Gegensatz dazu hatten die Scheeßeler die Partie unter Kontrolle und Max Stutzke baute die Führung mit einem weiteren Treffer aus (79.).

Die 1:4-Niederlage sorgte am Ende dafür, dass die Männer des FSV mit hängenden Köpfen und Schultern den Rasen verließen. Co-Trainer Stephan Krägel schaut nach der Partie nach vorn: „Mund abwischen und Krone richten - im nächsten Spiel gegen Walsede geht es wieder um drei Punkte.“