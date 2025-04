FSV Hemmersdorf II – SV Düren-Bedersdorf II 1:3 (1:2)

Der Gastgeber ließ sich jedoch nicht beeindrucken und drängte auf den Ausgleich, der ihnen in der 24. Minute nach einem schnellen Konter gelang. Doch unsere Mannschaft blieb ruhig und spielte weiter nach vorne. In der 31. Minute kombinierten wir uns sehenswert über die rechte Seite: Lucas Ehl auf Matthias Schneider, der die Lücke fand und Philipp Meffert perfekt bediente. Meffert vollstreckte mit einem satten Schuss ins lange Eck zur erneuten Führung.

Am Freitagabend mussten wir zum Kirmesspiel beim FSV Hemmersdorf antreten. Als Tabellenzweiter gingen wir als klarer Favorit ins Nachbarschaftsduell gegen den Tabellenzehnten. Die Partie nahm sofort Fahrt auf: Bereits in der 2. Minute traf Hemmersdorf den Pfosten. Nur wenige Augenblicke später schlugen wir eiskalt zu: Nach einer Flanke von Paul Stoll erzielte Matthias Schneider per spektakulärem Fallrückzieher das frühe 0:1.

Bis zur Pause hätten beide Teams weitere Treffer erzielen können, es blieb jedoch beim knappen 2:1. Nach dem Seitenwechsel übernahm Hemmersdorf zunehmend die Initiative, verpasste es jedoch, seine Chancen zu nutzen. Unser Keeper Dariusz Bethge hielt uns dabei mit mehreren starken Paraden und blitzschnellen Reaktionen im Spiel und verteidigte das knappe 2:1 mit vollem Einsatz. Erst in der Schlussphase kamen wir wieder gefährlich vors gegnerische Tor: In der 79. Minute scheiterte zunächst Robin Heck, doch nur zwei Minuten später sorgte Matthias Schneider mit seinem zweiten Treffer – vorbereitet von Jonas Meguin – für die Entscheidung. Mit seinem 23. Saisontor stellte er den 1:3-Endstand her.

In dem körperlich intensiv geführten Spiel, bei dem die Heimmanschaft oft über die robuste Zweikampfführung klagte, nahmen wir die verdienten drei Punkte mit nach Hause, auch wenn das Gezeigte nicht an die Leistung der letzten Woche anknüpfte - aber ein gutes Pferd springt ja bekanntlich auch nur so hoch, wie es muss.