FSV Hellas Schierstein II – SV Blauer Club Wiesbaden Endstand: 2:2

Am heutigen Sonntag zeigte die FSV Hellas Schierstein II erneut, warum sie zu den stärksten Teams der Liga gehört. Von Beginn an übernahmen die Hellas-Jungs das Kommando und setzten den Blauen Club Wiesbaden früh unter Druck.

Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeit.

Bereits in der 3. Minute gelang Denis Kuhlmann der perfekte Start: Ein sauber ausgespielter Angriff, eiskalt vollendet – 1:0. Hellas blieb dran und belohnte sich kurz vor der Pause erneut: Christos Parastatidis erhöhte in der 43. Minute per Strafstoß auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel kam der Blaue Club etwas besser ins Spiel und suchte seine Chancen. In der 61. Minute fiel dann der Anschlusstreffer – allerdings begünstigt durch ein zuvor nicht geahndetes Foulspiel, das der Schiedsrichter leider übersah. Hellas musste den Treffer akzeptieren, auch wenn er äußerst unglücklich zustande kam.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der Blaue Club hielt gut dagegen und kam in der 84. Minute zum 2:2-Ausgleich. Hellas drückte danach nochmals, doch trotz einer späten Roten Karte für den Blauen Club (88. Minute) blieb es beim Remis.

🔥 Fazit:

Hellas 2 zeigte eine starke, dominierende Leistung und war über weite Strecken die klar bessere Mannschaft. Der Blaue Club spielte kämpferisch und konnte durch ein nicht geahndetes Foul sowie den späten Treffer einen Punkt mitnehmen.

Ein intensives Spiel mit viel Einsatz, Kampfgeist und Emotionen – am Ende ein 2:2, das den Spielverlauf nur teilweise widerspiegelt.

Wir bedanken uns beim SV Blauer Club Wiesbaden für das faire und intensive Spiel und wünschen euch weiterhin alles Gute für die laufende Saison.

Bereits in drei Wochen kommt es zum Rückspiel, wenn Hellas 2 erneut auf den Blauen Club trifft.

Die Brüder Daniel und Dragan wissen nun genau, worauf es ankommt und worauf wir setzen müssen. Die Mannschaft ist bereit – wir freuen uns auf das nächste Aufeinandertreffen!



🤝 FairPlay – unser Weg!

Trotz der vielen negativen Kommentare in den sozialen Medien von einigen Anhängern der Gäste bleibt Hellas 2 sportlich und fair.

Bei uns wird FairPlay großgeschrieben – auf und neben dem Platz. Wir legen Wert auf Respekt, auf ein sportliches Miteinander und darauf, dass Fußball verbindet, nicht spaltet.

Hass, Beleidigungen oder Gewalt haben bei Hellas keinen Platz.

Wir konzentrieren uns auf das, was zählt: Leidenschaft, Einsatz und sportliche Leistung.

💙🤍 Hellas bleibt fair. Hellas bleibt stark.