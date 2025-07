FSV Hellas Schierstein II mit verdientem 1:1

Schierstein, 14. Juli 2025 – Der FSV Hellas Schierstein II hat am Montagabend im Heimspiel gegen den SC Klarenthal II ein hart umkämpftes 1:1-Unentschieden eingefahren – ein Ergebnis, das zwar Luft nach oben lässt, aber dennoch als wertvoller Entwicklungsschritt gewertet werden darf.

Starke Leistung – klare Ansagen





„Das heutige 1:1 war ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Entwicklung“, so Trainer Daniel Zeller nach dem Spiel. „Auch wenn wir uns mehr erhofft hatten, zeigt das Ergebnis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Klar ist aber auch: Es gibt noch einiges, was wir verbessern müssen.“