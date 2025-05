FSV Harthof verteidigt Toto-Pokal – Spannung bis zum letzten Elfmeter

Do., 01.05.2025, 15:00 Uhr

Der FSV Harthof hat das Toto-Pokal Kreisfinale 2025 auf heimischem Boden gewonnen und damit seinen Titel erfolgreich verteidigt. In einem intensiven Endspiel setzte sich das Team von Armin Sabljic am Donnerstagabend mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen den SV Lohhof durch. Nach 90 spannenden, aber torlosen Minuten avancierte Keeper Emin Halilovic mit zwei gehaltenen Strafstößen zum gefeierten Matchwinner.

Die Kulisse für das „Finale dahoam“ war würdig: 270 Zuschauer, eine perfekt organisierte Veranstaltung (Lob vom BFV) und eine starke Botschaft – das Spiel stand im Zeichen der Organspende-Initiative des Freistaats Bayern.

Harthof hatte auf dem Weg ins Finale Top-Teams wie den Landesliga-Aufsteiger SV Aubing, den designierten Landesligisten SVN München sowie die Bezirksligisten SV Waldeck-Obermenzing und SV Waldperlach bezwungen – und trat als klarer Favoritenschreck an.

In einem taktisch geprägten Finale hatte der SV Lohhof mehr Spielanteile, doch echte Torchancen blieben auf beiden Seiten rar. Kurz vor der Pause vergab Lohhofs Topstürmer Luan da Costa Barros einen Elfmeter per Panenka – der Ball knallte an die Latte. Auch Harthof hatte nach der Pause die Riesenchance auf die Führung, doch Dominik Besel traf allein vor dem Tor nur den Innenpfosten.

Im anschließenden Elfmeterschießen trafen zunächst beide Teams souverän, bis Halilovic den Versuch von da Costa Barros parieren konnte. Harthof lag bereits mit 4:2 in Führung, vergab aber durch Routinier Robert Söltl die Vorentscheidung. Erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens sorgten Treffer von Besel und ein weiterer gehaltenen Elfmeter durch Halilovic gegen Florian Guggenmoos für die Entscheidung – der FSV Harthof war erneut Pokalsieger.

Der Jubel war grenzenlos: Trainer Armin Sabljic wurde von seinen Spielern gefeiert und hochleben gelassen. Mit dem Pokalsieg sichert sich der FSV erneut die Teilnahme an der Toto-Pokal Hauptrunde 2025/26 – die Auslosung erfolgt am 11. Juli. Ein echtes Highlight winkt: Im Bestfall könnte sogar ein Duell mit den Münchner Löwen bevorstehen.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt allerdings nicht: Bereits am Samstag wartet in der Liga das wichtige Auswärtsspiel beim TSV Eintracht Karlsfeld II. Mit einem Sieg kann der FSV ein riesen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.