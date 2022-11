FSV Gütersloh vereinbart Testspiel gegen Bayer Leverkusen II

Der Spielbetrieb der 2. Frauen-Bundesliga wird am Wochenende 19./20.11.2022 ruhen, da an diesen beiden Tagen die Achtelfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen ausgetragen werden. Da der FSV Gütersloh in der zweiten Runde des Wettbewerbs gegen den amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg ausgeschieden ist, wird nun das Wochenende für ein Testspiel genutzt.

Der FSV Gütersloh wird am Samstag, 19. November die 2. Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen in der Tönnies Arena empfangen. Die Partie gegen die Werkself wird um 16:30 Uhr angepfiffen. Die Leverkusenerinnen, die gemeinsam mit unserer 2. Mannschaft in der Regionalliga West spielen, konnten in der laufenden Saison durch starke Leistungen auf sich aufmerksam machen. Bayer 04 belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz.