FSV Gräfenroda mit fünf Neuen zum Jubiläum

Von der SG Griesheim/Dienstedt-Hettstedt schließt sich Jakob Manfred Stötzer dem FSV an. Der 21-Jährige sammelte bisher Spielpraxis in der Kreisliga und Kreisklasse und will sich nun in der Kreisoberliga beweisen.

Aus dem eigenen Nachwuchs rückt Mick Ole Pabst in den Kader der Ersten auf. Beim 3:0-Testspielerfolg gegen Erlau deutete er bereits an, welches Potenzial in ihm steckt.

Ein sportliches Highlight der Vorbereitung war zudem das kürzlich ausgetragene Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt. Trotz der erwartbaren Niederlage nahm das Team wichtige Erkenntnisse aus der Partie mit.

Verlassen haben den Verein zwei Spieler: Ryan Strobel wechselt zum FC Wacker Gotha in die Landesklasse. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison acht Treffer und sucht nun die Herausforderung eine Liga höher.

Auch Steven Justin Nagel, zuletzt zumeist als Joker im Einsatz, verlässt den FSV. Der Mittelfeldspieler schließt sich dem TSV Elgersburg an und möchte sich dort einen Stammplatz erkämpfen.

Mit neuem Trainerteam, frischem Personal und breiter Brust blickt der FSV Gräfenroda auf eine spannende Spielzeit in der Kreisoberliga.