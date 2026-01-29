FSV Glückauf: "Wir stecken noch immer inmitten eines Umbruchs"

– Foto: Dana Barnack

Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg überwintert als Aufsteiger auf Rang elf der Landesliga Süd. Mit 16 Punkten aus 14 Spielen bewegt sich das Team im unteren Mittelfeld – solide, aber ausbaufähig. Trainer Marcel Czyply-Justus zieht im FuPa-Teamcheck ein differenziertes Fazit: Die Leistungen stimmen, die Entwicklung eines sehr jungen Kaders ist erkennbar, doch die Ergebnisse spiegeln das Potenzial bislang nicht vollständig wider. In der Rückrunde soll die gesammelte Erfahrung nun in mehr Konstanz und Zählbares umgemünzt werden.

Marcel Czyply-Justus: Grundsätzlich sind wir mit den gezeigten Leistungen der Hinrunde nicht unzufrieden. Leider ist und bleibt der Fußball ein Ergebnissport und mit den Ergebnissen sowie der damit verbundenen Punkteausbeute sehen wir für die Rückrunde schon noch Luft nach oben.

FuPa: Wie fällt Ihr Fazit zur ersten Saisonhälfte des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg aus, insbesondere mit Blick auf den aktuellen Tabellenplatz im unteren Mittelfeld der Landesliga Süd?

Marcel Czyply-Justus: Erwartungen oder Ziele haben wir im Vorfeld bewusst klein gehalten, um der Mannschaft den Einstieg in die Landesliga nicht künstlich zu erschweren. Wir stecken noch immer inmitten eines Umbruchs, den wir bereits in der Saison 2024/2025 in der Landesklasse begonnen haben und nun in der Landesliga fortführen. Das junge Team, vermutlich sogar das jüngste Team der Liga, hat in der Hinrunde bewiesen, dass es das Potenzial für die Landesliga hat, musste aber auch schmerzlich erfahren, dass man Erfahrung nicht trainieren kann …

FuPa: Wo sehen Sie nach der Hinrunde die größten Unterschiede zwischen den eigenen Erwartungen vor der Saison und dem bisherigen sportlichen Abschneiden?

FuPa: Welche Spiele oder Phasen der ersten Saisonhälfte haben Ihnen Mut gemacht, dass die Mannschaft das Potenzial für eine stabile Rückrunde hat?

Marcel Czyply-Justus: Schlussendlich macht nahezu die gesamte Hinrunde Mut. Wir haben uns im Pokal gegen einen Brandenburgligisten auf Augenhöhe bewegt, konnten die Spitzenteams der Liga durchaus vor Aufgaben stellen und sind während einer schwierigen Phase als Team gewachsen, als uns gleich reihenweise Führungsspieler verletzungsbedingt weggebrochen sind. So hoffen wir, dass wir in der Rückrunde von größeren Verletzungen verschont bleiben und somit unsere Entwicklung vorantreiben können.

FuPa: Wie bewerten Sie die Entwicklung der Mannschaft in Offensive und Defensive, gerade im Hinblick auf Konstanz und Gegentore?

Marcel Czyply-Justus: Mit 28 geschossenen Toren und 28 Gegentreffer, stehen wir im Mittelmaß der Liga. Mit deutlich mehr Konstanz im Kader - Verletzungen, Sperren, Beruf - hätten wir sicherlich auch etwas mehr Torgefahr ausstrahlen und gleichzeitig das eigene Tor etwas mehr vor gegnerischen Angriffen schützen können. So hoffen wir, in der Rückrunde durchgehend auf den gesamten Kader zurückgreifen um somit gänzlich unser Tuen und Handeln stetiger gestalten zu können.

FuPa: Welche Lehren ziehen Sie aus der Hinrunde für die weitere Arbeit mit dem Team?

Marcel Czyply-Justus: Die Landesliga ist insgesamt eine ausgeglichene Liga und im Vergleich zur Vorsaison in der Landesklasse deutlich gefährlicher, so werden kleinere Fehler oftmals direkt bestraft. Insgesamt sehen wir uns jedoch auf einem guten Weg, der an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungspotenzial hat.

FuPa: Wann startet die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte?

Marcel Czyply-Justus: Wir stecken seit dem 12.01.2026 mitten in der Vorbereitung der Rückrunde. Leider macht uns das Wetter und die damit verbundenen Platzverhältnisse, einen gehörigen Strich durch die Rechnung und Improvisationstalent ist gefragt.

FuPa: Welche Testspiele sind für die Wintervorbereitung geplant (Tag, Uhrzeit, Gegner) und welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich daraus?

Marcel Czyply-Justus: Am 31.01.2026 gegen den SV Askania Schipkau, am 7.02.2026 gegen den VfB Annaberg 09 und am 14.02.2026 gegen den LSV Bergen 1990.

FuPa: Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzen Sie in der Vorbereitung, um in der Rückrunde konstanter zu punkten und sich frühzeitig abzusichern?

Marcel Czyply-Justus: Wir haben dem Team bewusst eine längere Pause über den Jahreswechsel gegönnt. Dementsprechend gilt es in der Vorbereitung hauptsächlich die Grundlagen für den Fußball zu schaffen und zum Ende wird der taktische Feinschliff aus dem Winterschlaf geweckt, um zum Start der Rückrunde wieder alle Sinne geschärft zu haben.

FuPa: Sind zur Winterpause Veränderungen im Kader vorgesehen – gibt es geplante Zu- oder Abgänge oder Überlegungen, gezielt nachzujustieren?

Marcel Czyply-Justus: Nein. Der Kader ist aus unserer Sicht für die sportliche Aufgabe bestens aufgestellt.

FuPa: Mit welchem sportlichen Ziel geht der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg in die zweite Saisonhälfte und was wäre für Sie am Saisonende ein Erfolg?

Marcel Czyply-Justus: Insgesamt wollen wir uns als Team weiterentwickeln, Erfahrungen sammeln und wie eingangs bereits erwähnt … Es gilt die Punkteausbeute der Hinrunde mindestens zu bestätigen, im besten Fall sogar auszubauen. Daraus folgend darf gern der eine oder andere Tabellenplatz gut gemacht werden.