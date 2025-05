FSV Glückauf Brieske/Senftenberg vergibt ersten Matchball zum Titel

– Foto: Dana Barnack

Am 27. Spieltag der Landesklasse Süd hat Tabellenführer FSV Glückauf Brieske/Senftenberg den ersten Matchball zur Meisterschaft vergeben und erzielte lediglich ein torlosen Remis in Spremberg. Verfolger SV Motor Saspow landete hingegen einem 4:1-Heimsieg gegen Germania Peickwitz und wahrte damit seine theoretische Chance auf den Titelgewinn.

In einem umkämpften Spiel fiel die Entscheidung in der 64. Minute, als Felix Dittmann den Ball zum umjubelten 1:0-Siegtreffer im Netz unterbrachte. Die Schlussphase verlief turbulent – und bitter für die Gäste aus Schlieben. Zunächst sah Phillip Thamm in der 78. Minute die Rote Karte, ehe auch Thomas Lenke in der 83. Minute mit Rot vom Platz musste. Damit musste der TSV die Partie mit neun Mann beenden. ---

Saspow untermauerte mit einem klaren Heimsieg seine Ambitionen. Dennis Schelske brachte die Gastgeber in der 38. Minute mit 1:0 in Führung, doch Ole Nothing glich in der 45. Minute aus. Nach der Pause zeigte Saspow dann seine Offensivstärke: Johnny Kullmann traf in der 52. Minute, Mustafa Kanbar erhöhte in der 81. Minute und Marc Fingas setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. ---

Lübben setzte ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Jo Zuprit traf in der 4. Minute früh zur Führung, ehe Noel Kresov in der 35. Minute ausglich. Doch die Gäste legten im zweiten Durchgang los: Torben Brauer (52.), Martin Lehmann (73.), Alex Noack (74.) und erneut Jo Zuprit (86.) machten den Sieg perfekt. Marcel Schollbachs Treffer in der 79. Minute blieb nur Ergebniskosmetik. ---

Großräschen zeigte große Moral und belohnte sich für eine kämpferische Leistung. Zwar brachte Steven Dannat die Forster in der 30. Minute mit 1:0 in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehte der Gastgeber das Spiel. Owen Warneck verwandelte in der 61. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, Nick Ullrich sorgte in der 84. Minute mit dem 2:1 für große Erleichterung bei den Heimfans. ---

Es war ein zähes Ringen vor 140 Zuschauern, in dem der Tabellenführer FSV Glückauf Brieske/Senftenberg zu keinem Tor kam. Spremberg verteidigte diszipliniert und ließ den Offensivmotor der Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Die Meisterfeier von Brieske muss vorerst vertagt werden. Spremberg hingegen sammelt einen wichtigen Zähler. ---

Herzberg dominierte das Spiel von Beginn an. Rocco Schwonke traf in der 16. Minute zur Führung, ehe ein Eigentor von Benjamin Goertz in der 20. Minute und ein Treffer von Paul Fabian in der 30. Minute die frühe Entscheidung brachten. Martin Hahn verkürzte zwar in der 42. Minute, doch erneut Rocco Schwonke stellte per Foulelfmeter in der 55. Minute den 4:1-Endstand her. ---

Trotz früher Führung durch Jan Gulbing in der 12. Minute konnte Burg das Spiel nicht für sich entscheiden. Paul Nothbaum drehte mit einem Doppelpack in der 43. und 58. Minute die Partie, Kevin Jordan machte in der 68. Minute mit dem 3:1 alles klar. Gaglow bleibt mit 56 Punkten einen Zähler hinter Saspow. ---