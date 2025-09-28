FSV Glückauf Brieske/Senftenberg und VfB Krieschow II bleiben dran

Die Landesliga Süd zeigte auch zum Abschluss des 5. Spieltags ihre ganze Vielfalt. Während Brieske und Krieschow II ihre Ambitionen untermauerten, durften Erkner, Döbern und Guben wichtige Auswärtssiege feiern. Großziethen und Trebbin dagegen rutschen weiter in die Krise.

Vor 153 Zuschauern zeigte der SV Victoria Seelow, warum er in der Spitzengruppe steht. Gordon Duran brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, bevor Marco Rossak in der 65. Minute auf 2:0 erhöhte. Wernsdorf gab sich nicht kampflos geschlagen und verkürzte durch Alexander Blagojevic in der 70. Minute. Doch nur wenige Minuten später sorgte Lennard Flaig per Foulelfmeter in der 76. Minute für die Entscheidung. Die Gäste mussten kurz vor Schluss noch eine weitere bittere Szene verkraften, als Marc Lüdke in der 87. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. ---

Die Reserve des FSV 63 Luckenwalde setzte ihre Erfolgsserie fort. Allerdings tat sich der Tabellenführer gegen den FC Eisenhüttenstadt lange schwer. Nach torloser erster Hälfte gingen die Gäste durch Kevin Seliger in der 51. Minute in Führung. Doch Luckenwalde II bewies Moral: Steven Demgensky glich in der 62. Minute aus, und Fabio Schweigert drehte die Partie in der 83. Minute endgültig zum 2:1. Damit bleibt die Mannschaft mit fünf Siegen aus fünf Spielen der Tabellenführer. ---

Einen historischen Abend erlebten die 60 Zuschauer in Wildau. Die SG Phönix Wildau 95 feierte einen spektakulären 12:1-Sieg gegen den Absteiger SV Grün-Weiß Lübben. Schon früh stellte Ronny Brendel in der 14. Minute die Weichen, ehe Gabriel Escobar Franca in der 19. und 36. Minute nachlegte. Tobias Baumgart erhöhte in der 52. Minute auf 4:0, bevor Torben Brauer in der 53. Minute für Lübbens einzigen Treffer sorgte. Doch danach spielte nur noch Wildau: Tobias Baumgart (55.), Ronny Brendel (58.), Gabriel Escobar Franca (60.), Phillip Damm (67., 72., 77.) und erneut Ronny Brendel (78., 87.) überrollten die Gäste. ---

In Großziethen setzte sich der Aufsteiger FSV Glückauf Brieske/Senftenberg mit einem knappen 1:0 durch. Die Gäste nutzten in der 34. Minute eine Chance, als Martin Brundtke den entscheidenden Treffer erzielte. Großziethen versuchte in der zweiten Halbzeit alles, doch die kompakte Defensive der Briesker ließ nichts mehr anbrennen. Mit diesem Sieg bleibt Brieske ungeschlagen und festigt den Platz in der Spitzengruppe. ---

Die Reserve aus Krieschow ließ im Heimspiel gegen Trebbin nichts anbrennen. Aaron Stephan brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung und stellte die Weichen auf Sieg. In der zweiten Halbzeit war es dann Tim Richter, der mit Treffern in der 71. und 89. Minute den 3:0-Endstand herstellte. Krieschow II bleibt vorne dabei und beweist einmal mehr, dass die Mannschaft zu den stärksten in dieser Saison gehört. ---

Für Erkner war es ein enorm wichtiger Auswärtssieg in Hohenleipisch. Schon in der 20. Minute verwandelte Joao Marcos Dangla Cortez einen Foulelfmeter zum 0:1. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gastgeber lange auf den Ausgleich drängten. Doch kurz vor Schluss nutzte Jonas Fin Krause einen Konter und traf in der 84. Minute zum entscheidenden 0:2. Erkner sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Hohenleipisch einen Dämpfer hinnehmen musste. ---

Ein frühes Tor entschied die Begegnung zwischen Ströbitz und Döbern. Schon in der 6. Minute erzielte Hans Leupold den Treffer des Tages für die Gäste. Ströbitz rannte in der Folge immer wieder an, konnte aber keine zwingenden Chancen mehr verwerten. Döbern verteidigte leidenschaftlich und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit diesem Erfolg sicherte sich Döbern die ersten Punkte in dieser Saison. ---