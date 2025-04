FSV Glückauf Brieske/Senftenberg siegt, SG Groß Gaglow patzt

– Foto: Dana Barnack

In der Landesklasse Süd wurden am heutigen Ostermontag zwei Nachholspiele absolviert, die den Titelkampf an der Tabellenspitze weiter beeinflussten. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg feierte einen wichtigen Auswärtssieg in Herzberg, während die SG Groß Gaglow beim Kellerkind SV Grün-Weiß Lübben II nicht über ein torloses Remis hinauskam.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Trotz klarer Rollenverteilung vor dem Spiel trennten sich der FC Bad Liebenwerda und die SG Groß Gaglow torlos. Vor 76 Zuschauern fanden die Gäste kein Mittel gegen die kompakt verteidigenden Hausherren. Groß Gaglow verpasste es mit dem Unentschieden, den Abstand auf Tabellenführer FSV Glückauf Brieske/Senftenberg noch mehr zu verkürzen. Bad Liebenwerda sichert sich mit dem Punktgewinn eine wichtige Position im unteren Tabellenmittelfeld und steht nun bei 22 Zählern.

---

Ein abwechslungsreiches und spannendes Spiel lieferten sich die SG Friedersdorf und der SV Germania Peickwitz. Die Gastgeber gingen früh durch Phillip Hoth in Führung, der in der 11. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Doch die Gäste aus Peickwitz antworteten prompt: In der 28. Minute stellte Clemens Amsel den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel schien Justin Mittbrodt das Spiel zugunsten der Gäste zu drehen, als er in der 74. Minute zum 2:1 traf. Doch Friedersdorf kämpfte sich zurück – Kevin Müller erzielte in der 80. Minute den Ausgleich. Beide Teams teilen sich die Punkte und bleiben im Tabellenmittelfeld – Friedersdorf nun mit 29 Punkten, Peickwitz mit 30. ---

Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte der SV Lausitz Forst vor 107 Zuschauern gegen den VfB Herzberg 68 ab. Bereits in der 3. Minute gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Maximilian Meyer in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jerrit Kunstmann in der 55. Minute auf 2:0. Philipp Fiedler legte in der 62. Minute nach, ehe Robin Otto in der 80. Minute den vierten Treffer für Forst markierte. Den Schlusspunkt setzte Erik Gundermann mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit, der den Ehrentreffer für die Gäste bedeutete. ---

Für die SG Groß Gaglow war es das zweite torlose Remis in Folge – und erneut eine verpasste Gelegenheit im Kampf um den Aufstieg. Gegen die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft von Grün-Weiß Lübben reichte es auswärts nicht zum erhofften Dreier. ---