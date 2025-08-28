FSV Glückauf Brieske/Senftenberg muss beim VfB Trebbin Farbe bekennen

Der 2. Spieltag der Landesliga Süd verspricht hochklassige Duelle. Einige Teams wollen ihre starken Auftaktleistungen bestätigen, während andere auf den ersten Sieg der Saison drängen.

Morgen, 19:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf

FV Erkner 1920 möchte nach dem umkämpften 3:2-Auswärtssieg in Großziethen auch im ersten Heimspiel der Saison punkten. Felix Reichelt entschied die Partie spät zugunsten der Gäste. Die Wernsdorfer haben bei ihrem 3:3 gegen Trebbin gezeigt, dass sie bis in die Nachspielzeit gefährlich bleiben, doch auch zwei Platzverweise trübten den Auftakt. In Erkner treffen zwei Teams aufeinander, die um Stabilität kämpfen, um sich früh im Mittelfeld zu etablieren. ---

SV Victoria Seelow überzeugte beim 2:0-Heimerfolg gegen Eisenhüttenstadt vor allem in der Schlussphase, als Lennard Flaig mit einem Doppelpack den Sieg sicherte. Der SV Grün-Weiß Lübben hingegen kam beim 0:8 in Brieske/Senftenberg böse unter die Räder. Für die Gäste geht es in Seelow darum, sich zu stabilisieren, während die Hausherren den perfekten Start mit sechs Punkten im Visier haben. ---

Für den FC Eisenhüttenstadt war der Auftakt in Seelow ernüchternd: Trotz engagierter Leistung blieben die Punkte aus. Nun will das Team im ersten Heimspiel Wiedergutmachung betreiben. Gegner VfB Hohenleipisch 1912 zeigte beim 1:2 gegen Lauchhammer Kampfgeist, stand aber nach einer hektischen Schlussphase und einem Platzverweis ohne Punkte da. Beide Teams stehen unter Druck, den Fehlstart zu vermeiden. ---

Der VfB Trebbin musste beim 3:3 in Wernsdorf spät den Ausgleich hinnehmen und zudem eine Rote Karte verkraften. Nun wartet mit FSV Glückauf Brieske/Senftenberg der aktuelle Tabellenführer, der mit einem beeindruckenden 8:0 gegen Lübben ein Ausrufezeichen setzte. Anton Ludwig und Samuel Schulze erzielten jeweils einen Doppelpack. Für Trebbin wird es eine echte Bewährungsprobe, während Brieske den Schwung des Kantersiegs mitnehmen will. ---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer VfB 1921 Krieschow Krieschow II

Der FC Lauchhammer reist mit Selbstvertrauen aus Hohenleipisch zurück, wo ein 2:1-Auswärtssieg den Grundstein für einen erfolgreichen Saisonstart legte. Der VfB Krieschow II überzeugte ebenfalls beim 3:0 gegen Döbern, bei dem Eduard Gutar, Florian Bernhardt und Lucas Künzel die Tore erzielten. Beide Teams wollen den zweiten Sieg in Serie einfahren und sich früh oben festsetzen. ---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SG Phönix Wildau 95 SG Wildau

SV Döbern startete mit einer 0:3-Niederlage in Krieschow in die Saison und will nun im Heimspiel gegen SG Phönix Wildau 95 die ersten Punkte holen. Wildau unterlag im Auftaktspiel knapp mit 0:1 gegen Ströbitz und will ebenfalls Wiedergutmachung betreiben. Beide Mannschaften stehen damit schon früh in der Saison vor einem richtungsweisenden Duell. ---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II

Der SV Wacker 09 Ströbitz holte beim 1:0-Auswärtssieg in Wildau die ersten drei Punkte und will nun vor heimischem Publikum nachlegen. Der FSV 63 Luckenwalde II präsentierte sich beim 3:0-Erfolg über Guben in starker Verfassung. Colin Wilhelm Schwarzlose, Neo Passow und Franz-Johann Steinmeyer sorgten für den Sieg. Dieses Duell verspricht ein intensives Kräftemessen zweier Teams, die mit Rückenwind antreten. ---

Der 1. FC Guben kassierte zum Auftakt ein 0:3 bei der zweiten Mannschaft des FSV 63 Luckenwalde und steht nun im Heimspiel unter Zugzwang. Die SG Großziethen erlebte beim 2:3 gegen Erkner ein turbulentes Spiel mit vielen Karten und einer späten Niederlage. Beide Teams suchen den ersten Saisonsieg und wollen den Fehlstart unbedingt verhindern.