FSV Glückauf Brieske/Senftenberg macht mit 11:0 sein Meisterstück

In der Landesklasse Süd setzte der 28. Spieltag ein deutliches Zeichenf: Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ließ dem VfB Herzberg 68 beim 11:0 keine Chance und steht als Meister fest. Verfolger SV Motor Saspow verlor überraschend in Spremberg. Neue Nummer zwei ist die SG Groß Gaglow, die gegen Bad Liebenwerda klar gewann.

Lange sah es in Friedersdorf nach einer Nullnummer aus, doch in der Schlussphase schlug Großräschen eiskalt zu. In der 76. Minute brachte Endrew Teichelmann seine Farben mit 1:0 in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit setzte Owen Warneck mit dem 2:0 den Schlusspunkt und sicherte seiner Mannschaft wichtige Zähler.

