FSV Glückauf Brieske/Senftenberg krönt Hallenabend mit 6:0 im Finale

Gruppe WAL: Peickwitz bleibt makellos, Brieske folgt In der Gruppe „WAL“ setzte der SV Germania Peickwitz das erste Ausrufezeichen und beendete die Vorrunde mit neun Punkten sowie 8:2 Toren. Die Ergebnisse zeichneten ein klares Bild: ein 3:0 gegen Grün-Weiß Annahütte, ein 4:2 gegen Blau-Gelb Falkensee und ein 1:0 gegen den Gastgeber FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Brieske selbst holte sechs Punkte und blieb mit 4:2 Toren eng dran – gestützt auf den 2:1-Auftaktsieg gegen Falkensee und das 2:0 gegen Annahütte. Falkensee kam mit drei Punkten (7:6 Tore) auf Rang drei, Annahütte blieb punktlos und ohne eigenes Tor bei 0:9 Treffern.

Der Modus als Beschleuniger Zwei Vierergruppen, jeder gegen jeden, danach Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale – ein Format, das nichts verwischt. Wer früh punktet, atmet. Wer wackelt, wird sofort bestraft. Die Tabellen der Gruppen „Verband“ und „WAL“ waren am Ende mehr als Zahlen: Sie erzählten von Effizienz, von Nervenstärke und von Mannschaften, die den Hallenrhythmus schneller fanden als ihre Gegner.

Gruppe Verband: Schipkau setzt sich an die Spitze

In der Gruppe „Verband“ holte der SV Askania Schipkau sieben Punkte und gewann damit die Vorrunde. Nach dem 1:1 gegen die SpVgg Finsterwalde folgte der richtungsweisende 3:1-Erfolg gegen die Bundespolizei, ehe Schipkau auch gegen Fichte Kunersdorf mit 2:1 nachlegte. Die Bundespolizei wurde mit sechs Punkten (6:5 Tore) Zweiter – getragen vom 2:1 gegen Kunersdorf und dem 3:1 gegen Finsterwalde. Finsterwalde sammelte vier Zähler (5:6 Tore), Kunersdorf blieb ohne Punktgewinn bei 4:7 Toren.

Das Halbfinale: Brieske schlägt den Gruppensieger

Als die Endrunde begann, war die Vorrunde nur noch Vorgeschichte – und doch entscheidend für die Paarungen. Brieske bekam es im Halbfinale mit dem Sieger der „Verband“-Gruppe zu tun. Dort gelang dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ein 2:1 gegen den SV Askania Schipkau. Peickwitz, bis dahin ohne jeden Makel, traf im zweiten Halbfinale auf die Bundespolizei – und musste sich 2:4 geschlagen geben. Der Abend kippte in diesem Moment spürbar: Aus einer Vorrunden-Hierarchie wurde ein K.-o.-Abend, an dem ein Spiel reicht, um alles neu zu ordnen.

Spiel um Platz drei: Schipkau rettet sich über das 10-Meterschießen

Im kleinen Finale stand plötzlich viel auf dem Spiel: Stolz, Platzierung, der letzte Eindruck. Schipkau setzte sich gegen Peickwitz mit 2:0 nach 10-Meterschießen durch. Die Partie zeigte, wie schmal die Linie in der Halle ist: Peickwitz war in der Vorrunde nicht zu stoppen gewesen, am Ende blieb nur Rang vier – während Schipkau nach dem Halbfinal-Aus immerhin den dritten Platz festhielt.

Finale: Brieske entfesselt sich – 6:0 gegen die Bundespolizei

Im Endspiel machte Brieske aus einem ohnehin starken Turnierabend ein Statement. Mit 6:0 schlug der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg die Bundespolizei und sicherte sich den Turniersieg in einer Klarheit, die im Hallenfußball selten so deutlich ausfällt. Zehn Minuten, die alles bündelten: Tempo, Konsequenz, die Wucht des Moments – und eine Mannschaft, die im richtigen Augenblick mehr hatte als Kontrolle.