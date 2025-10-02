FSV Glückauf Brieske/Senftenberg im Topduell gegen Victoria Seelow

– Foto: Frank Thiemig

Die Landesliga Süd geht in den 6. Spieltag, und an der Spitze liefern sich FSV 63 Luckenwalde II und SV Victoria Seelow weiter ein packendes Fernduell. Beide haben nach fünf Spielen die volle Punktzahl und treten nun auswärts bei Gegnern an, die dringend Zähler brauchen. Dahinter wollen auch Krieschow II und Aufsteiger Brieske/Senftenberg oben dranbleiben. Im Tabellenkeller stehen Lübben, Großziethen und Lauchhammer bereits unter Druck und hoffen auf eine Trendwende.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 15:00 PUSH

Der VfB Trebbin wartet noch immer auf den ersten Sieg in dieser Saison und rangiert mit zwei Punkten auf Platz 14. Am letzten Wochenende setzte es ein deutliches 0:3 bei Krieschow II, in dem man über weite Strecken chancenlos blieb. Nun soll im eigenen Stadion endlich der Befreiungsschlag gelingen. Doch mit Phönix Wildau reist ein Gegner an, der in Galaform ist. Der 12:1-Kantersieg gegen Lübben hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Offensivpotenzial der Wildauer ist. Besonders Gabriel Escobar Franca und Ronny Brendel sind kaum zu stoppen. Für Trebbin wird es darauf ankommen, defensiv stabiler zu stehen, um gegen die starke Offensive nicht erneut unterzugehen.

---

Die Lage in Lübben ist dramatisch. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, ein Torverhältnis von 3:41 – der Absteiger aus der Brandenburgliga ist komplett aus der Spur. Das 1:12 bei Wildau war ein erneuter Tiefpunkt, und auch die Defensive wirkte überfordert. Nun kommt mit Luckenwalde II ausgerechnet der Tabellenführer. Die Reserve des Regionalligisten marschiert bislang souverän und zeigte beim 2:1-Erfolg gegen Eisenhüttenstadt auch Moral, als man nach einem Rückstand zurückkam. Steven Demgensky und Fabio Schweigert drehten mit späten Treffern die Partie und sorgten für die weiße Weste der Nachtigall-Elf. Für Lübben könnte es ein weiterer schwerer Nachmittag werden, während Luckenwalde II den sechsten Sieg im sechsten Spiel anpeilt. ---

Eisenhüttenstadt hat nach dem guten Start zuletzt eine kleine Delle erwischt. Die 1:2-Niederlage in Luckenwalde war zwar ehrenvoll, doch die Punkte fehlen im engen Tabellenmittelfeld. Kevin Seliger hatte die Führung erzielt, am Ende stand das Team aber mit leeren Händen da. Nun kommt mit dem 1. FC Guben ein Gegner, der zuletzt beim 2:0 gegen Lauchhammer Selbstvertrauen tankte. Franz Krüger und Niclas Straube waren die Torschützen für die Elf, die damit schon neun Punkte auf dem Konto hat und Anschluss an die oberen Ränge hält. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler, um nicht frühzeitig den Anschluss nach oben zu verlieren. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell mit viel Kampf und Leidenschaft einstellen. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH

Lauchhammer kommt nach der 0:2-Niederlage in Guben weiter nicht vom Fleck. Mit nur einem Sieg aus fünf Partien und einem Torverhältnis von 2:25 steht man tief im Tabellenkeller. Die Defensive ist bislang die Achillesferse, und auch offensiv fehlt es an Durchschlagskraft. Nun empfängt die Schenk-Elf den SV Wacker 09 Ströbitz, der seinerseits eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen Döbern hinnehmen musste. Hans Leupold hatte Ströbitz früh geschockt, und danach lief wenig zusammen. Dennoch stehen die Lausitzer mit neun Punkten solide im Mittelfeld. Für Lauchhammer ist es ein Schlüsselspiel, um nicht dauerhaft hinten drin zu verharren. Ströbitz will hingegen beweisen, dass die Niederlage ein Ausrutscher war. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SG Großziethen Großziethen 15:00 PUSH

Der SV Döbern konnte am vergangenen Wochenende endlich den ersten Sieg der Saison feiern. Beim 1:0 in Ströbitz traf Hans Leupold früh und brachte seiner Mannschaft den ersehnten Befreiungsschlag. Trainer Stefan Schiller dürfte hoffen, dass dieses Erfolgserlebnis neuen Schwung gibt. Gegner Großziethen steht dagegen schon gewaltig unter Druck. Nach der 0:1-Niederlage gegen Brieske hat der Aufsteiger erst einen Punkt geholt und ist damit Vorletzter. Vor allem die Defensive ist anfällig, und im Angriff fehlt es an Effizienz. Für beide Teams ist dieses direkte Duell von enormer Bedeutung: Döbern will den Aufwärtstrend bestätigen, Großziethen muss endlich den ersten Dreier einfahren, um nicht schon früh abgeschlagen zu sein. ---

In Brieske kommt es zum Topspiel des Spieltags. Der Aufsteiger mischt die Liga bislang ordentlich auf und hat nach fünf Partien schon elf Punkte gesammelt. Beim 1:0 in Großziethen reichte ein Treffer von Martin Brundtke, um die Serie ungeschlagen fortzusetzen. Mit dem SV Victoria Seelow reist nun aber der Tabellenzweite an. Die Flaig-Elf gewann zuletzt vor 153 Zuschauern das Duell gegen Wernsdorf mit 3:1. Gordon Duran, Marco Rossak und Lennard Flaig trafen, dazu gab es eine Gelb-Rote Karte gegen Johannes Neubauer auf Seiten der Wernsdorfer. Seelow hat damit ebenfalls fünf Siege aus fünf Spielen und will die Serie fortsetzen. Brieske setzt auf Heimstärke, Seelow auf seine Routine – es ist ein Spiel, das für die Tabellenspitze wegweisend sein könnte. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 14:00 PUSH

Frankonia Wernsdorf musste im Duell in Seelow eine Niederlage hinnehmen. Zwar gelang Johannes Neubauer per Kopf das 1:2, doch wenig später schwächte er sein Team mit einer Gelb-Roten Karte, ehe Seelow den Endstand herstellte. Mit sechs Punkten liegt Wernsdorf im unteren Mittelfeld. Gegner Hohenleipisch verlor zuletzt gegen Erkner. Beim 0:2 fand die Pohlenz-Elf nicht richtig ins Spiel, und die Offensive blieb blass. Mit neun Punkten aus fünf Spielen rangieren die Gäste zwar noch im vorderen Mittelfeld, brauchen aber dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Für beide Teams bietet dieses Duell die Möglichkeit zur Rehabilitation – entweder Wernsdorf schiebt sich ins Mittelfeld oder Hohenleipisch hält den Anschluss nach oben. ---

Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner VfB 1921 Krieschow Krieschow II 13:00 live PUSH