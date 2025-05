FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II mit 7:1, SV Rangsdorf noch mit 2:2

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II – SV Wacker 21 Schönwalde 7:1

Mit einem Offensivfeuerwerk überrollte die Heimelf die Gäste aus Schönwalde. Samuel Schulze eröffnete den Torreigen in der 4. Minute, ehe Nico Wienholz (21.), Jonas Zimmer (29.), Florian Noack (42.), Kevin Sieber (45.) und erneut Florian Noack (55.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Max Sieber setzte direkt danach das 7:0 (56.). Der Ehrentreffer durch Dennis Mann in der 89. Minute war reine Ergebniskosmetik.

ESV Lok Falkenberg – SV Germania 1910 Ruhland 3:2

Marco Nitzsche brachte Ruhland früh in Führung (3.), doch Max Rieger glich kurz vor der Pause für Falkenberg aus (42.). In der zweiten Hälfte drehten Felix Spiegel (65.) und Luis Medelnik (74.) die Partie zugunsten der Hausherren. Mike Wachs verkürzte zwar spät (89.), doch der Sieg blieb bei Lok.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Askania Schipkau 0:1

Eine enge Partie entschied Gracjan Sebastian Horoszkiewicz in der 79. Minute mit seinem Treffer zugunsten der Gäste. Schipkau nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause.

TSG Lübbenau 63 – SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde 3:0

Maciej Szaton brachte Lübbenau in der 23. Minute auf Kurs. Ricardo Kindler erhöhte in der 58. Minute und verwandelte später auch einen Handelfmeter (79.). Dazwischen sah Alexander Gröss in der 77. Minute die Ampelkarte – Sonnewalde beendete die Partie in Unterzahl.

SV 1885 Golßen – FSV Rot-Weiß Luckau 2:3

Vor 203 Zuschauern brachte Dirk Rösler Golßen in der 11. Minute in Führung. Doch Tino Eckardt schlug vor und nach der Pause doppelt zu (44., 49.) und drehte die Partie. Sandro Grunewald glich für die Hausherren noch einmal aus (69.), doch Kevin Uhlich sicherte Luckau mit seinem Treffer in der 82. Minute den Auswärtssieg.

1. SV Lok Calau – SSV Alemannia Altdöbern 0:3

Mirko Buder brachte Altdöbern in der 31. Minute in Front. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Luis Spiller (37.) agierte Calau in Unterzahl – Chris Hahn (58.) und Louis Reichel (90.) machten schließlich alles klar.

SV Blau-Weiß Lindenau – SpVgg Finsterwalde 1:2

David Schmidt war der Mann des Spiels: Mit einem frühen Treffer (13.) und einem verwandelten Foulelfmeter (72.) brachte er Finsterwalde auf die Siegerstraße. Jakub Uhlir verkürzte zwar spät (90.+2), doch es blieb beim Auswärtserfolg für die SpVgg.

