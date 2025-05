FSV Geilenkirchen verpflichtet neuen Mittelfeldspieler

„Er ist variabel einsetzbar und wird dem FSV sehr weiterhelfen“, teilte der Verein in einer Mitteilung mit. Olenga selbst sieht in seinem Wechsel nach Geilenkirchen mehr als nur einen sportlichen Schritt: „Ich wohne in Geilenkirchen und kenne die Jungs auch schon relativ gut. Es ist eine junge Mannschaft, die Ambitionen hat. Im Training war ich auch schon mal dabei und mir gefällt die Trainingsbeteiligung und die Intensität. Die Jungs wollen Fußball spielen. Ich freue mich darauf, wieder in der A-Liga zu spielen.“