FSV Geilenkirchen ist wieder „zu Hause Beim FSV Geilenkirchen hätte Cheftrainer Kevin Römer vor vier Jahren die derzeitige Entwicklung im Verein „so unterschrieben“. Damals begann der langwierige Prozess.

Erste Früchte konnten zum Ende der vergangenen Saison geerntet werden, als die zweite Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga B schaffte. Dort belegt sie in der Staffel 2 einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Ziel ist es, am Saisonende mindestens zwei Mannschaften hinter sich zu lassen und den Klassenerhalt zu erreichen. Die Erstvertretung führt die Tabelle der Kreisliga B 3 an. Im Sommer hatte man die sehr junge Mannschaft mit erfahrenen Spielern gut verstärkt. „Wir haben einen Reifeprozess durchgemacht“, sagt Kevin Römer. Die Hauptkonkurrenten sind der SV Scherpenseel-Grotenrath und der SV Brachelen. Der 3:1-Sieg in Brachelen war denn auch sehr wichtig. Der FSV hatte, so Kevin Römer, das Spiel bestimmt und den spielerischen Ansatz gewählt. Brachelens lange Bälle hätten nur zu einer Möglichkeit durch einen Weitschuss geführt. „Nach dem 2:0 hätten wir das Spiel viel früher entscheiden müssen“, findet Kevin Römer. Denn nach dem Brachelener Anschlusstreffer hatten die Geilenkirchener bei den vielen Eckbällen und Freistößen der Gastgeber „geschwommen“. Mit einem Konter in der Nachspielzeit, der zum 3:1 verwertet wurde, war das Spiel gelaufen.

Beim FSV trainieren erste und zweite Mannschaft zusammen. „Wir haben einen gemeinsamen Kader, die Mannschaften für das Wochenende werden am Freitagabend aufgestellt“, sagt Kevin Römer. Die Zusammenarbeit sei sehr homogen. Für die Zweitvertretung sind Trainer Wissam Nehme und Co-Trainer Marcel Böven verantwortlich, bei der Ersten sind es Kevin Römer und Co-Trainer Ricardo Marangi, der auch Jugendleiter und Vorstandsmitglied ist. Mit „51:49“ beziffert Kevin Römer die Entscheidungskompetenz. „Wir sind uns selten uneinig“, sagt er. Die FSV-Mannschaften sind auch wieder „zu Hause“, was Trainings- und Spielbetrieb angeht. Der neue Kunstrasenplatz hat seine Feuertaufe schon erlebt; einige Trainingseinheiten und das Spiel der zweiten Mannschaft wurden dort bereits absolviert.

Die erste Mannschaft feiert die Premiere auf dem Platz in ihrem letzten Hinrundenspiel an diesem Sonntag gegen Jahn Hilfarth, in dem man mit einem Sieg den Halbzeittitel unter Dach und Fach bringen kann. Damit endet auch das ständige Ausweichen in die Nachbarschaft. Über drei Wochen trainierte der FSV in der LaOla-Halle und in der Halle des Gymnasiums. Dann war man in Prummern zu Gast. Die Platzverhältnisse sind dort weit weg von optimal, zudem funktionierten nur die Lampen an drei von sechs Flutlichtmasten. Die meiste Zeit verbrachten die FSV-Fußballer aber auf den beiden Plätzen in Marienberg. Auf dem Platz habe man einige Löcher selbst zugemacht. Das Problem sei aber gewesen, dass man keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten hatte. „Die Jungs haben das klaglos hingenommen“, lobt der Trainer. Keine Trainingseinheit sei mit weniger als 20 Spielern absolviert worden. Durch die Rückkehr auf eigenes Terrain erhofft sich der Trainer eine zusätzliche Stimmungssteigerung; man kann sich nach Training und Spiel wieder längere Zeit zusammensetzen.