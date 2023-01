FSV geht personell auf der letzten Rille in den ersten Test Teaser RL Frauen: +++ Die Fußballerinnen von Hessen Wetzlar startet mit dem Duell gegen Montabaur in den Reigen ihrer Vorbereitungsspiele. Dabei muss Trainer Dennis Peter nominell improvisieren +++

Wetzlar. Personell gebeutelt tritt Frauenfußball-Regionalligist FSV Hessen Wetzlar am Samstag (14 Uhr) zu seinem ersten Test nach der langen Winterpause an: Sechs Trainingseinheiten hat die Truppe von Trainer Dennis Peter in den Beinen, wenn der 1. FFC Montabaur auf dem Kunstrasenplatz am Klosterwald gastiert.