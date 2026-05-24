FSV Geesthacht holt Timur Demirhan aus Escheburg

Das ist Timur Demirhan. – Foto: Nadine Kuhn

Der FSV Geesthacht hat seinen zweiten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Timur Demirhan, beim Verein „Momo“ genannt, wechselt vom Escheburger SV an die Berliner Straße. Nach der Verpflichtung von David Boysen setzt der FSV damit das nächste Zeichen in der Kaderplanung - und holt erneut einen Spieler, der eine besondere Verbindung nach Geesthacht mitbringt.

Demirhan ist offensiv vielseitig einsetzbar und soll der Mannschaft von Trainer Dennis Tornieporth zusätzliche Optionen geben. Der Verein hebt nicht nur seine fußballerischen Qualitäten hervor, sondern auch seine Persönlichkeit. Das passt zum eingeschlagenen Weg: Geesthacht will nicht nur Qualität dazuholen, sondern Spieler, die in Gruppe, Idee und Umfeld passen.

Neben der menschlichen Komponente sieht der FSV-Trainer auch sportlich eine klare Entwicklung. „Dazu kommt die fußballerische (Weiter-)Entwicklung, die er in den letzten Jahren in Escheburg vollzogen hat - ein absoluter Gewinn für unser Team!“

Das Trainerteam kennt Demirhan bereits aus der Vergangenheit und freut sich auf die erneute Zusammenarbeit. Tornieporth ordnet den Zugang entsprechend positiv ein: „Momo verkörpert genau den Typ Fußballer und Mensch, den wir für unser Team gesucht haben! Ich persönlich kenne keinen einzigen ehemaligen Mitspieler von Momo, der Momo nicht mag - und das ist eine Leistung. Fakt.“

Damit wird deutlich, welche Rolle Demirhan einnehmen soll. Er soll nicht nur als offensiver Spieler für frischen Wind sorgen, sondern auch die Kabine bereichern und den Neuaufbau mittragen.

Demirhan freut sich auf alte und neue Freunde

Auch Demirhan selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Sowohl mit Tornie, als auch mit Thomas habe ich in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und freue mich sehr auf die neue, gemeinsame Aufgabe beim FSV Geesthacht“, sagt er.

Der Wechsel ist für ihn auch eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld. „Ich hab Bock, mit alten und neuen Freunden gemeinsam zu zocken und hoffe, beim FSV frischen Wind auf den Platz zu bringen.“ Seinem bisherigen Klub richtet er ebenfalls wertschätzende Worte aus: „Meinem alten Verein, dem Escheburger SV, wünsche ich nur das Beste für die Zukunft. Ich bin heiß auf eine erfolgreiche Saison!“

FSV setzt auf Identifikation

Mit Boysen und Demirhan hat Geesthacht nun zwei Zugänge präsentiert, die nicht nur sportlich helfen sollen, sondern auch zur Identität des Vereins passen. Boysen wurde bereits als Königstransfer beschrieben, Demirhan folgt als offensiv flexibler Spieler mit Entwicklungspotenzial und Geesthachter Bezug.

Für den FSV ist das ein wichtiger Baustein. Nach dem gesicherten Klassenerhalt und einer deutlich verbesserten Rückrunde will der Verein die kommende Saison frühzeitig vorbereiten und stabiler angehen. Demirhan soll dabei helfen, die Offensive variabler zu machen und dem Team zusätzliche Energie zu geben.

Der zweite Zugang zeigt: An der Berliner Straße wird gezielt gebaut. Der FSV Geesthacht will den nächsten Schritt machen - mit Spielern, die Qualität, Charakter und regionale Verbindung mitbringen.

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