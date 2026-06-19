FSV Geesthacht holt Tim Zittlau aus der Oberliga

Das ist Tim Zittlau. – Foto: Eutin 08

Der FSV Geesthacht hat seinen achten Zugang für die kommende Saison vorgestellt - und dabei einen bemerkenswerten Transfer für die Kreisliga Hamburg gelandet. Tim Zittlau wechselt von Eutin 08 an die Berliner Straße und kehrt damit in seine alte Wahlheimat zurück. Der 26-Jährige ist Innenverteidiger, 1,89 Meter groß und bringt Erfahrung aus der Oberliga Schleswig-Holstein mit.

Beim FSV ist die Freude über den Transfer groß. Dennis Tornieporth bedankte sich zunächst ausdrücklich bei Lasse Voigt, der vom SV Altengamme nach Geesthacht kommt. Ohne ihn wäre der Kontakt zu Zittlau nach Tornieporths Worten „sicherlich nicht so einfach entstanden beziehungsweise wieder aufgeflammt“.

Zittlau wurde beim SV Eichede ausgebildet und verbrachte dort zwischen 2016 und 2023 insgesamt sieben Jahre. Anschließend wechselte der Geesthachter Jung aus beruflichen Gründen nach Eutin. In seiner ersten Saison gelang mit Eutin 08 direkt der Aufstieg in die Oberliga, in der abgelaufenen Spielzeit verpasste die Mannschaft den Klassenerhalt jedoch knapp und beendete die Saison auf einem Abstiegsplatz.

„Mit seinen 26 Jahren ist er im besten Fußballalter und wird unsere Mannschaft auf und neben dem Platz extrem bereichern“, sagt Tornieporth. Der FSV bekommt damit einen Spieler, der für die Defensive sofort eine prägende Rolle einnehmen kann.

Schon vor einigen Jahren habe Tornieporth Zittlau gemeinsam mit Voigt verpflichten und zurück nach Geesthacht lotsen wollen. Damals sei allerdings nur Voigt seinem Lockruf gefolgt. Nun hat es mit einigen Jahren Verspätung auch bei Zittlau geklappt.

Tornieporth beschreibt Zittlau als genau den Spielertypen, den Geesthacht schon länger gesucht habe: Erfahrung auf sehr hohem Niveau, körperliche Präsenz, Ausstrahlung, Persönlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und totale Leistungsbereitschaft. Für den FSV sei das „eine absolut hochkarätige Neuverpflichtung, insbesondere für die Kreisliga“.

Zittlau freut sich auf die neue Herausforderung

Auch Zittlau selbst ordnet den Wechsel über seine neue Lebenssituation ein. „Durch meinen Wohnortwechsel hat sich für mich diese interessante Möglichkeit ergeben“, erklärt der Innenverteidiger. Die positiven Gespräche hätten ihm die Entscheidung leicht gemacht.

Nun wolle er schnell die Mannschaft kennenlernen und einen großen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beitragen. Für den FSV ist diese Aussage auch deshalb wichtig, weil Zittlau nicht nur als sportliche Verstärkung kommt, sondern nach Einschätzung des Vereins auch als Persönlichkeit eine wichtige Rolle übernehmen soll.

Mit seiner Größe, seiner Ausbildung in Eichede und seiner Erfahrung aus den vergangenen Jahren bringt er ein Profil mit, das in der Kreisliga selten ist. Gerade in engen Spielen kann ein Innenverteidiger mit Präsenz, Ruhe und Führungsstärke ein entscheidender Faktor werden.

Transferaktivitäten vorerst abgeschlossen

Mit Zittlau ist die Kaderplanung des FSV weit fortgeschritten. Tornieporth erklärte, dass die Transferaktivitäten „bis auf Weiteres abgeschlossen“ seien, auch wenn man natürlich Augen und Ohren offenhalte.

Damit setzt Geesthacht zum Abschluss der bisherigen Planungen noch einmal ein deutliches Signal. Der achte Zugang ist kein Ergänzungsspieler, sondern ein Akteur, der aufgrund seiner Vita und seines Profils sofort Erwartungen weckt. Für den FSV geht es nun darum, die neuen Spieler schnell zu integrieren und aus der veränderten Mannschaft eine stabile Einheit zu formen.

Zittlaus Rückkehr nach Geesthacht passt dabei sportlich und persönlich. Der Innenverteidiger kommt aus höherklassigen Strukturen, kennt die Region und soll nun helfen, den FSV in der Kreisliga spürbar nach vorne zu bringen.

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