FSV Geesthacht baut weiter am Aufstiegsprojekt

Zugang für den FSV Geesthacht. – Foto: Robert Kruber

Der FSV Geesthacht hat die nächste Personalie für die kommende Saison vorgestellt. Julian Bostelmann wechselt vom TuS Reppenstedt an die Berliner Straße und soll künftig das Tor der Rot-Weißen hüten. Der 27-Jährige kommt aus der Bezirksliga und ist der erste Teil eines neuen Torwartduos, das der FSV für die Saison 2026/27 installieren will.

Trainer Dennis Tornieporth erklärt, dass die Überlegungen auf der Torwartposition nicht kurzfristig entstanden sind. „Bereits im Winter war für uns klar, dass wir in der Saison 2026/2027 ein neues Torwartduo bei uns installieren wollen und werden“, sagt der FSV-Coach.

Damit klärt Geesthacht eine Schlüsselposition frühzeitig. Der Verein hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrere namhafte Zugänge präsentiert und damit deutlich gemacht, dass nach dem Klassenerhalt der Blick in der kommenden Spielzeit stärker nach oben gehen soll. Nun wird auch zwischen den Pfosten neu aufgebaut.

Der Trainer sieht in dem Zugang mehr als nur einen weiteren Kaderspieler. „Mit seiner Erfahrung und Ausstrahlung wird er ein sehr wichtiger Faktor für unser Team sein“, sagt Tornieporth. Dazu fügt er mit einem Augenzwinkern an, dass viele Torhüter aus Niedersachsen „noch richtige Torhüter, wie man sie von früher kennt“ seien.

Bostelmann zog nach Geesthacht und stellte sich im Probetraining vor. Dort überzeugte er die Verantwortlichen offenbar schnell. Tornieporth sagt: „Julian ist nach Geesthacht gezogen und konnte bei uns im Probetraining vollends überzeugen. Nicht nur sportlich wird er uns verstärken, sondern auch zwischenmenschlich hat es sofort gepasst - ein glücklicher Umstand für unser Team.“

Zweiter Torwart folgt

Bostelmann wird allerdings nicht der einzige neue Torwart bleiben. Der FSV kündigte bereits an, dass in der kommenden Woche ein weiterer Zugang für diese Position vorgestellt werden soll. Tornieporth freut sich auf ein „schönes Duell auf Augenhöhe“ um den Platz zwischen den Pfosten.

Für die Mannschaft kann genau dieser Konkurrenzkampf wichtig werden. Geesthacht will den Kader nicht nur namhaft, sondern auch in der Breite stabiler aufstellen. Gerade auf der Torwartposition braucht es Verlässlichkeit, Präsenz und Druck im Training. Bostelmann soll diese Rolle annehmen und zugleich helfen, das neue Niveau im Team mitzutragen.

Bostelmann ist heiß auf die Aufgabe

Auch der Torwart selbst blickt mit Vorfreude auf den Wechsel. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FSV und darauf, Teil dieses tollen Projekts zu werden“, sagt Bostelmann. Durch seinen Umzug nach Geesthacht sei er auf der Suche nach einem neuen Verein gewesen. „Das Training und die Gespräche mit dem FSV waren von Anfang an sehr positiv, weshalb meine Entscheidung schnell klar war.“

Seine Ziele formuliert der 27-Jährige deutlich: „Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln, der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen und gemeinsam mit dem Team viele Siege einfahren.“ Nun freue er sich auf die neue Saison, die Mannschaft und das Umfeld des Vereins.

Geesthacht baut weiter mit Plan

Der Transfer passt zur bisherigen Linie des FSV. Nach Verpflichtungen wie David Boysen, Timur Demirhan, Diogo Vicente Da Silva Cabral und Marvin Möller wird der Kader weiter gezielt verstärkt. Dabei setzt Geesthacht auf eine Mischung aus Erfahrung, regionaler Bindung, Entwicklungspotenzial und Spielern, die bewusst Teil des neuen Weges werden wollen.

Mit Bostelmann ist nun eine der wichtigsten Positionen im Kader zumindest zur Hälfte geklärt. Der zweite neue Torwart soll zeitnah folgen. Danach dürfte das Bild noch klarer werden, mit welchem Personal der FSV in die neue Saison gehen will. Die Botschaft bleibt aber unverändert: Geesthacht baut nicht nur einen Kader für den Ligabetrieb, sondern eine Mannschaft, die in der kommenden Saison deutlich mehr vorhat.

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