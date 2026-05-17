FSV Friedrichshaller SV: "Ein unvergesslicher Tag für uns alle"

Souveräner Triumph in der Schlussphase

In der Schlussphase brachen bei der SGM Niedernhall/Weißbach alle Dämme. Loris Ademaj schraubte das Ergebnis in der 80. Minute auf 0:4 hoch, ehe ein Eigentor von Sinan Akin in der 85. Minute den Spielstand auf 0:5 stellte. Zwar gelang Lars Konstantin Renner in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer zum 1:5 für die SGM Niedernhall/Weißbach (90.+5), doch am verdienten Erfolg des FSV Friedrichshaller SV änderte dies nichts mehr.

Für Fabio Schumacher war vor allem die mentale Komponente entscheidend für den Triumph: „Ausschlaggebend für den Pokalsieg war aus meiner Sicht, dass wir in den entscheidenden Momenten das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten und als Mannschaft nie aufgehört haben, an den Pokalerfolg zu glauben.“

Ein unvergesslicher Empfang im Sportpark

Nach dem Schlusspfiff in Brackenheim kannte der Jubel bei den Friedrichshallern keine Grenzen mehr. Die Rückfahrt entwickelte sich zum Triumphzug, der in einer rauschenden Party mündete. „Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. Unser Verein hat im Voraus ein kleines Sportparkfest organisiert – mit Pizza und Kaltgetränken. Alle Fans, Familien und Freunde waren eingeladen und haben unsere Ankunft mit dem Bus bejubelt. Ein unvergesslicher Tag für uns alle“, schilderte Fabio Schumacher die emotionalen Szenen nach der Rückkehr.

Wo genau die Trophäe künftig zu bewundern sein wird, lassen die Verantwortlichen in der Euphorie noch offen: „Wir haben uns noch keine Gedanken gemacht, wo der Pokal stehen wird, aber er wird sicherlich einen Ehrenplatz bekommen.“