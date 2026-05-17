FSV Friedrichshaller SV: "Ein unvergesslicher Tag für uns alle"

Im Endspiel des Bezirkspokals Franken hat der FSV Friedrichshaller SV einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die SGM Niedernhall/Weißbach gefeiert. Vor einer stimmungsvollen Kulisse in Brackenheim legte das Team von Spielertrainer Fabio Schumacher mit einem Doppelschlag vor der Pause den Grundstein für den Triumph. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Friedrichshaller in einen Rausch und machten den historischen Pokalsieg perfekt.
Der erfüllte Traum im Amateurfußball
Für den FSV Friedrichshaller SV war der Einzug in das Endspiel die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. Spielertrainer Fabio Schumacher verdeutlichte gegenüber FuPa nach der Partie die Bedeutung dieses Wettbewerbs für jeden Einzelnen im Kader: „Jeder Amateurfußballer träumt natürlich davon, einmal den Pott zu holen oder zumindest ein Pokalfinale vor vielen Zuschauern spielen zu dürfen. Daher war das Finalspiel sicherlich ein unausgesprochenes Ziel von jedem von uns.“ Mit entsprechend viel Leidenschaft ging die Mannschaft in die Begegnung gegen die SGM Niedernhall/Weißbach.
Anspannung und ein vorentscheidender Doppelschlag
Die Anfangsphase des Endspiels war von der großen Bedeutung der Partie geprägt. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig. „Das Endspiel war sicherlich ein Highlight für alle Beteiligten. Zu Beginn des Spiels hat man natürlich die Aufregung und Anspannung auf beiden Seiten gesehen. Viele überhastete Aktionen und schnelle Ballverluste haben die ersten 15 Minuten geprägt“, analysierte Fabio Schumacher die nervöse Anfangsphase.
Doch die Friedrichshaller fanden zunehmend ihren Rhythmus: „Ich denke aber, dass wir dann immer besser ins Spiel gekommen sind und mit dem Doppelschlag vor der Halbzeit einen wichtigen Schritt Richtung Pokalsieg gemacht haben.“ In der 39. Minute erlöste Adrian Nicolae Radu sein Team mit dem 0:1, ehe Marco Bickel nur drei Minuten später auf 0:2 erhöhte (42.).
Erlösung nach vergebenen Tormöglichkeiten
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der FSV Friedrichshaller SV die Partie, versäumte es jedoch zunächst, die Führung weiter auszubauen. „Nach der Halbzeit haben wir einige hochkarätige Chancen liegen lassen und so das Spiel aus meiner Sicht unnötig spannend gehalten“, bemängelte Fabio Schumacher die mangelnde Effizienz im Abschluss.
Die Erleichterung folgte schließlich in der 76. Minute, als erneut Adrian Nicolae Radu zur Stelle war und das 0:3 erzielte. Fabio Schumacher beschrieb diesen Moment als entscheidenden Wendepunkt: „Das 3:0 von Adri war dann natürlich die Erlösung für alle Friedrichshaller.“
Souveräner Triumph in der Schlussphase
In der Schlussphase brachen bei der SGM Niedernhall/Weißbach alle Dämme. Loris Ademaj schraubte das Ergebnis in der 80. Minute auf 0:4 hoch, ehe ein Eigentor von Sinan Akin in der 85. Minute den Spielstand auf 0:5 stellte. Zwar gelang Lars Konstantin Renner in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer zum 1:5 für die SGM Niedernhall/Weißbach (90.+5), doch am verdienten Erfolg des FSV Friedrichshaller SV änderte dies nichts mehr.
Für Fabio Schumacher war vor allem die mentale Komponente entscheidend für den Triumph: „Ausschlaggebend für den Pokalsieg war aus meiner Sicht, dass wir in den entscheidenden Momenten das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten und als Mannschaft nie aufgehört haben, an den Pokalerfolg zu glauben.“
Ein unvergesslicher Empfang im Sportpark
Nach dem Schlusspfiff in Brackenheim kannte der Jubel bei den Friedrichshallern keine Grenzen mehr. Die Rückfahrt entwickelte sich zum Triumphzug, der in einer rauschenden Party mündete. „Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. Unser Verein hat im Voraus ein kleines Sportparkfest organisiert – mit Pizza und Kaltgetränken. Alle Fans, Familien und Freunde waren eingeladen und haben unsere Ankunft mit dem Bus bejubelt. Ein unvergesslicher Tag für uns alle“, schilderte Fabio Schumacher die emotionalen Szenen nach der Rückkehr.
Wo genau die Trophäe künftig zu bewundern sein wird, lassen die Verantwortlichen in der Euphorie noch offen: „Wir haben uns noch keine Gedanken gemacht, wo der Pokal stehen wird, aber er wird sicherlich einen Ehrenplatz bekommen.“