FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden ziehen ins Halbfinale ein

– Foto: Roland Schäfer

Am vergangenen Mittwochabend standen zwei Viertelfinalspiele im Hessenpokal auf dem Zettel. Der Gruppenligist aus Willingen hatte mit dem FSV Frankfurt eine Mammutsaufgabe vor sich. Die Kickers aus Offenbach empfingen den Drittligisten Wehen Wiesbaden in einem auf dem Papier ausgeglicheren Spiel. In beiden Duellen konnten sich die jeweiligen Favoriten deutlich durchsetzen und somit ihr Ticket für das Halbfinale einlösen.

Frühe Führung legt den Grundstein für den Erfolg

Der FSV Frankfurt hat sich mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim SC Willingen für das Halbfinale des Hessenpokals qualifiziert. Die Bornheimer stellten bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg: Cas Peters brachte den Regionalligisten in der vierten Minute in Führung, Tobias Peitz legte nur sieben Minuten später nach. In der Folge kontrollierte der FSV die Partie und ließ defensiv wenig zu. Erst in der Schlussphase fiel die endgültige Entscheidung, als Filip Pandza in der 87. Minute zum 3:0 traf. Kurz darauf gelang den Gastgebern durch Jonah Schilling noch der Anschlusstreffer zum 1:3, der den Ausgang des Spiels jedoch nicht mehr beeinflusste.

Im Halbfinale trifft der FSV Frankfurt nun auf den SV Wehen Wiesbaden. Die Partie findet am Dienstag, den 29. April 2025, um 19 Uhr in der PSD Bank Arena statt. SC Willingen – FSV Frankfurt 1:3

SC Willingen: Julian Luckey, Jan Nicklas Albers, Jonah Schilling, Patrick Michel (77. Tim Albrecht), Matthias Bott, Jan Henrik Vogel (89. Noah Pack), Sebastian Müller (89. Justin Reinsch), Sebastian Butz, Jonathan Vach, Jonas Dicke (68. Paul Bäcker), Paul Bäcker - Trainer: Sebastian Wessel - Trainer: Matthias Bott - Trainer: Jan Henrik Vogel

FSV Frankfurt: Henry Bremer, Timo Hildmann, Tim Weißmann, Lukas Gottwalt (62. Seok-Min Park), Ben-Luca Fisher, Nicolas Loebus (62. George Iorga), Elias Breir, Tobias Peitz, Birkan Celik (62. Tim Latteier), Lucas Hermes (81. Filip Pandza), Cas Peters (46. Sho Sannomiya) - Trainer: Tim Görner

Schiedsrichter: Fabian Bierau (Biedenkopf)

Tore: 0:1 Cas Peters (3.), 0:2 Tobias Peitz (11.), 0:3 Filip Pandza (88.), 1:3 Jonah Schilling (90.+1)