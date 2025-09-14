FSV Frankfurt übernimmt den zweiten Platz, Eintracht Trier verliert

In Sandhausen gab es die große Überraschung: Aufsteiger TSG Balingen siegte mit 2:1. Pedro Almeida Morais brachte die Gäste in der 47. Minute in Führung. Nur vier Minuten später legte Ole Deininger in der 51. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Zwar gelang Jahn Herrmann in der 80. Minute der Anschlusstreffer für den SV Sandhausen, doch am Ende blieb es beim emotionalen Auswärtserfolg der Balinger. ---

Der Spitzenreiter SGV Freiberg untermauerte seine Dominanz mit einem 5:0-Kantersieg gegen den Bahlinger SC. Leon Petö eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Nach der Pause traf Gal Grobelnik per Foulelfmeter in der 54. Minute zum 2:0. Leon Petö legte in der 68. Minute nach, ehe Meghôn Valpoort in der 85. Minute das 4:0 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Julian Kudala in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem 5:0. Freiberg bleibt damit auch nach sieben Spielen ohne Punktverlust. ---

Vor 3850 Zuschauern im Gazi-Stadion demonstrierten die Kickers ihre Heimstärke. David Braig traf in der 17. Minute zur Führung, bevor Flamur Berisha mit einem Doppelpack in der 32. und 44. Minute auf 3:0 erhöhte. In der 59. Minute machte David Braig mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand perfekt. Freiburg II blieb an diesem Tag chancenlos. ---

In Homburg trennten sich der FC 08 und der TSV Steinbach Haiger mit 1:1. Jonas Singer brachte die Gäste in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Markus Mendler glich in der 61. Minute per Foulelfmeter aus. Kurz darauf schwächte sich Steinbach: Serkan Firat sah in der 62. Minute Gelb-Rot. Trotz Unterzahl hielt Steinbach das Remis fest. ---

1100 Zuschauer erlebten ein intensives 1:1. Keanu Kraft brachte Barockstadt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) in Führung. Walldorf schlug in der 80. Minute durch Jacob Collmann zurück. In der Schlussphase sah Marvin Pourié (90.) bei den Gastgebern Gelb-Rot, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. ---

Der TSV Schott Mainz ging früh durch Takero Itoi in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Yannick Stark glich in der 36. Minute für Kassel aus. Nach dem Platzverweis für Jost Mairose (73., Gelb-Rot) nutzte Maurice Springfeld in der 75. Minute die Überzahl und erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Hessen. ---

Bayern Alzenau musste sich Mainz II mit 1:3 geschlagen geben. Fabio Moreno Fell traf in der 26. Minute zur Gästeführung. Lucas Sitter glich in der 56. Minute aus. Doch in der Schlussphase setzten sich die Gäste durch: Raúl König erzielte in der 80. Minute das 2:1, Yunus Malli erhöhte in der 86. Minute auf 3:1. Mainz II feierte damit einen wichtigen Auswärtssieg. ---