FSV Frankfurt übernimmt den zweiten Platz, Eintracht Trier verliert

Den Abschluss des 7. Spieltags der Regionalliga Südwest markierte ein 2:0-Heimerfolg des FSV Frankfurt gegen Eintracht Trier.
---
Bereits nach fünf Minuten sorgte Valdrin Mustafa für die frühe Führung der Gäste aus Offenbach. Dabei blieb es lange, denn die Kickers erhöhten erst nach 66 Minuten durch Kilian Skolik auf 2:0. Doch Großaspach gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich durch Marius Kunde (79.) und Mike Huras (85.) heran. Als Leon Maier in der 88. Minute das 3:2 für die Hausherren besorgte sah es nach dem Ende einer fulminanten Aufholjagd aus. Das letzte Wort hatten allerdings die Gäste, die durch Ron Berlinski zum 3:3 (90.+6.) ausglichen.
---
In Sandhausen gab es die große Überraschung: Aufsteiger TSG Balingen siegte mit 2:1. Pedro Almeida Morais brachte die Gäste in der 47. Minute in Führung. Nur vier Minuten später legte Ole Deininger in der 51. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Zwar gelang Jahn Herrmann in der 80. Minute der Anschlusstreffer für den SV Sandhausen, doch am Ende blieb es beim emotionalen Auswärtserfolg der Balinger.
---
Der Spitzenreiter SGV Freiberg untermauerte seine Dominanz mit einem 5:0-Kantersieg gegen den Bahlinger SC. Leon Petö eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Nach der Pause traf Gal Grobelnik per Foulelfmeter in der 54. Minute zum 2:0. Leon Petö legte in der 68. Minute nach, ehe Meghôn Valpoort in der 85. Minute das 4:0 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Julian Kudala in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem 5:0. Freiberg bleibt damit auch nach sieben Spielen ohne Punktverlust.
---
Vor 3850 Zuschauern im Gazi-Stadion demonstrierten die Kickers ihre Heimstärke. David Braig traf in der 17. Minute zur Führung, bevor Flamur Berisha mit einem Doppelpack in der 32. und 44. Minute auf 3:0 erhöhte. In der 59. Minute machte David Braig mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand perfekt. Freiburg II blieb an diesem Tag chancenlos.
---
In Homburg trennten sich der FC 08 und der TSV Steinbach Haiger mit 1:1. Jonas Singer brachte die Gäste in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Markus Mendler glich in der 61. Minute per Foulelfmeter aus. Kurz darauf schwächte sich Steinbach: Serkan Firat sah in der 62. Minute Gelb-Rot. Trotz Unterzahl hielt Steinbach das Remis fest.
---
1100 Zuschauer erlebten ein intensives 1:1. Keanu Kraft brachte Barockstadt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) in Führung. Walldorf schlug in der 80. Minute durch Jacob Collmann zurück. In der Schlussphase sah Marvin Pourié (90.) bei den Gastgebern Gelb-Rot, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.
---
Der TSV Schott Mainz ging früh durch Takero Itoi in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Yannick Stark glich in der 36. Minute für Kassel aus. Nach dem Platzverweis für Jost Mairose (73., Gelb-Rot) nutzte Maurice Springfeld in der 75. Minute die Überzahl und erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Hessen.
---
Bayern Alzenau musste sich Mainz II mit 1:3 geschlagen geben. Fabio Moreno Fell traf in der 26. Minute zur Gästeführung. Lucas Sitter glich in der 56. Minute aus. Doch in der Schlussphase setzten sich die Gäste durch: Raúl König erzielte in der 80. Minute das 2:1, Yunus Malli erhöhte in der 86. Minute auf 3:1. Mainz II feierte damit einen wichtigen Auswärtssieg.
---
Zum Abschluss des 7. Spieltags setzte sich der FSV Frankfurt mit 2:0 gegen Eintracht Trier durch. Nach einer Viertelstunde sorgte Giorgio Del Vecchio für die Frankfurter Führung. Rund 20 Minuten vor dem Ende sorgte Birkan Celik mit einem Handelfmeter für den Endstand.
