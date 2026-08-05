FSV Frankfurt startet mit makelloser Vorbereitung in die Regionalliga

– Foto: Björn Franz

Sechs Testspiele, sechs Siege und ein überzeugender Abschluss gegen einen Zweitligisten: Der FSV Frankfurt geht mit viel Selbstvertrauen in das erste Saisonspiel der Regionalliga Südwest. Am Samstag empfängt der Traditionsverein den Aufsteiger VfR Mannheim im PSD-Bank-Stadion.

Für den FSV Frankfurt beginnt am Samstag die neue Spielzeit in der Regionalliga Südwest. Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft am Bornheimer Hang den Aufsteiger VfR Mannheim. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Tobias Ewerhardy. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung will der FSV den Schwung nun in den Ligaalltag mitnehmen.

Die Vorbereitung verlief aus Sicht des FSV Frankfurt nahezu ideal. Alle sechs Testspiele wurden gewonnen. Den Auftakt machte ein deutlicher 5:0-Erfolg gegen den TSV Aubstadt. Es folgte ein 3:0 bei TuS Dietkirchen, ehe der FSV den SV Rot-Weiß Walldorf mit 8:0 bezwang.

Erfolge auch gegen höherklassige Gegner

Auch in den weiteren Testspielen setzte der FSV seine Erfolgsserie fort. Beim FK Příbram gelang ein 2:0-Erfolg, anschließend gewann die Mannschaft mit 2:1 beim 1. FC Köln II. Den Schlusspunkt der Vorbereitung setzte ein überzeugendes 3:1 beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Mit Selbstvertrauen in den Ligaalltag

Die Ergebnisse der Vorbereitung geben dem FSV Frankfurt Rückenwind für den Saisonauftakt. Nun richtet sich der volle Fokus auf das erste Pflichtspiel der neuen Regionalliga-Saison. Mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Mannheim beginnt die Phase, in der die starken Eindrücke aus den Testspielen bestätigt werden sollen.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr FSV Frankfurt FSV Frankfurt VfR Mannheim VfR Mannheim 14:00 PUSH

Alles bereit für den Saisonauftakt

Nicht nur sportlich ist der FSV Frankfurt bereit für den Start in die neue Regionalliga-Saison. Rund um das Heimspiel gegen den VfR Mannheim lädt das Fanprojekt bereits ab 10 Uhr zum Fanfrühstück ein. Zudem sind dort am Spieltag Stehplatztickets für die Richard-Herrmann-Tribüne ohne Vorverkaufsgebühr erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre sowie Adressaten der Sozialberatung des Fanprojekts können außerdem das Taschengeldticket für zwei Euro erwerben.