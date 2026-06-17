FSV Frankfurt: Sommerfahrplan steht und Talent rückt auf

– Foto: Björn Franz

Der FSV Frankfurt blickt voller Tatendrang auf die neue Regionalliga-Saison. Neben einem vollgepackten Vorbereitungsprogramm inklusive eines internationalen Härtetests vermeldet der Club die Beförderung eines weiteren vielversprechenden Nachwuchstalents in den Profikader.

Der Startschuss für die neue Spielzeit in der Regionalliga Südwest rückt näher. Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, nimmt der FSV Frankfurt die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 auf.

Erste regionale Testspiele im Juli

Auf dem Weg zum Saisonstart absolvieren die Schwarzblauen ein straffes Programm. Den Auftakt macht am 4. Juli (14 Uhr) ein Heimspiel gegen den TSV Aubstadt, gefolgt von einer Auswärtspartie beim TuS Dietkirchen am 7. Juli um 18.30 Uhr. Am 12. Juli um 14 Uhr empfängt die Mannschaft Rot-Weiß Walldorf vor heimischer Kulisse.

Internationales Highlight in Tschechien

Ein besonderer emotionaler Höhepunkt der Sommerpause wartet am 18. Juli auf Spieler und Fans. Der FSV reist an diesem Tag nach Tschechien, um ab 16 Uhr ein internationales Testspiel gegen den 1. FK Příbram zu bestreiten.

Generalprobe beim 1. FC Köln II

Das letzte bislang terminierte Vorbereitungsspiel findet am 25. Juli um 14 Uhr auswärts gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln statt.

Auftakt in die Regionalliga Südwest

Ernst wird es schließlich am Wochenende vom 8. bis 9. August 2026, wenn der erste Spieltag der Regionalliga ansteht. Termine für weitere Testspiele und die Saisoneröffnung folgen noch.

Verstärkung aus dem eigenen Nachwuchs

Auch personell stellt der FSV die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Mit Mohamed Akhouaji rückt bereits der dritte Neuzugang aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum fest in den Profikader auf. Der 18-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier mit einer Laufzeit von zwei Jahren.

Kontinuierliche Entwicklung seit 2023

Der hochtalentierte Innenverteidiger schloss sich 2023 von Rot-Weiß Frankfurt den Schwarzblauen an. Seitdem hat er sich in den Nachwuchsteams am Bornheimer Hang stetig verbessert und durfte sogar schon wertvolle internationale Erfahrung im Trikot der U20-Nationalmannschaft Marokkos sammeln.

Dankbarkeit und Vorfreude beim Youngster

Mohamed Akhouaji sagt in einer Pressemitteilung des Vereins: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag um zwei weitere Jahre beim FSV Frankfurt unterschrieben zu haben. Der Verein hat mir in den vergangenen Jahren viel Vertrauen geschenkt und mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde weiterhin jeden Tag hart arbeiten, um mich zu verbessern und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Gemeinsam mit dem Team, den Trainern und den Fans möchte ich in den kommenden Jahren viele erfolgreiche Momente erleben.“

Anerkennung durch die Geschäftsführung

Robert Lempka, Geschäftsführer FSV Frankfurt, teilt in einer Pressemitteilung des Vereins mit: „Mohamed ist ein schneller und zweikampfstarker Spieler mit guter Spielanlage. Wir freuen uns, dass er diesen wichtigen Schritt in seiner Karriere mit uns macht. Er hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und sich diesen Profivertrag durch konstant gute Leistungen verdient.“