FSV Frankfurt rettet Punkt: Phil Kemper egalisiert Rückstand

Engagierte Anfangsphase am Bornheimer Hang

Nach dem jüngsten Unentschieden bei der SV Eintracht Trier 05 war die Zielsetzung für die Mannschaft von Trainer Tim Görner klar: Ein Heimsieg gegen das Schlusslicht Bahlinger SC sollte her. Die personellen Vorzeichen standen gut, da Stürmer Cas Peters nach seiner Rotsperre sofort wieder in der Startelf der Schwarzblauen stand. Der Torjäger war es auch, der bereits in der fünften Spielminute die erste Großchance verzeichnete, als er den Ball trotz gestrecktem Bein nur knapp verpasste. Der FSV Frankfurt blieb spielbestimmend, doch auch die Gäste vom Kaiserstuhl zeigten sich unter Trainer Marco Schneider von Beginn an präsent. In der 22. Minute musste FSV-Torhüter Jonas Iwan erstmals entscheidend eingreifen, als er einen Abschluss von Erijon Shaqiri parierte.

Ein bitterer Nackenschlag vor dem Pausenpfiff

Die Bornheimer bemühten sich weiterhin um die Führung. Nach einem hohen Zuspiel von Corvin Bock kam Herdi Bukusu im Strafraum zum Kopfball, fand seinen Meister jedoch in BSC-Schlussmann Dennis Klose, der den Ball sicher abfing. Zehn Minuten vor der Pause bot sich Cas Peters die nächste Gelegenheit zur Führung, doch er vergab aus kurzer Distanz nach einem Konter. Die kalte Dusche für die Hausherren folgte in der 45. Minute: Nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den Bahlinger SC. Erijon Shaqiri übernahm die Verantwortung und traf zum 0:1-Pausenstand aus Sicht der Frankfurter.

Die mühsame Suche nach der Lücke

Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck, und die Defensive sah sich vermehrt gefordert. In der 52. Minute vergab Rico Wehrle die Chance, die Führung für die Rot-Weißen auszubauen. Auf der Gegenseite versuchte Ismail Harnafi in der 60. Minute den Ausgleich zu erzwingen, scheiterte aber erneut am sicheren Dennis Klose. Trainer Tim Görner reagierte und brachte mit Hassan Mourad, Elias Breir und später Amin Farouk frische Kräfte. Letzterer sorgte in der 73. Minute mit einem direkt ausgeführten Freistoß für Gefahr, doch der Ausgleich wollte zunächst nicht fallen, da es den Angriffsbemühungen über die Flügel oft an der nötigen Präzision im letzten Pass fehlte.

Späte Belohnung durch Phil Kemper

In der Schlussphase warf der FSV Frankfurt alles nach vorne. Nachdem Cas Peters in der 78. Minute mit einem Kopfball erneut an einer starken Parade von Dennis Klose gescheitert war, führte die anschließende Ecke endlich zum Erfolg. Ein verlängerter Ball landete bei Phil Kemper, der zum umjubelten 1:1 einschob. In den letzten Minuten und der vierminütigen Nachspielzeit drängten die Bornheimer, unterstützt von den 1253 Zuschauern, auf den Siegtreffer. Trotz mutiger Aktionen blieb es jedoch beim Unentschieden. Für die Frankfurter geht es in der kommenden Woche auswärts beim SC Freiburg II weiter, bevor am Gründonnerstag das Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf in der PSD Bank Arena ansteht.