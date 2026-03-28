FSV Frankfurt nun auf Platz drei: 4:2-Sieg beim SC Freiburg II

Intensiver Auftakt im Freiburger Dreisamstadion

In der Auswärtspartie bei der Zweitvertretung des SC Freiburg entwickelte sich von Beginn an eine intensive Begegnung, die durch hohes Tempo und zahlreiche Zweikämpfe geprägt war. Die Gastgeber unter Trainer Bernhard Weis starteten energisch und erspielten sich bereits in den ersten Minuten drei Eckbälle in Folge, ohne die Frankfurter Defensive jedoch vor ernsthafte Probleme zu stellen. Nachdem die Anfangsphase weitgehend umkämpft blieb, kombinierten sich die Bornheimer erstmals gefährlich nach vorne. Amin Farouk setzte nach einem sehenswerten Zusammenspiel mit Timo Hildmann den ersten Abschluss für die Gäste aus Hessen.

Hassan Mourad sorgt für die Pausenführung

Die taktische Ausrichtung des FSV Frankfurt, den Gegner früh unter Druck zu setzen, zahlte sich in der 11. Minute erstmals aus. Hassan Mourad störte den Freiburger Spielaufbau konsequent, eroberte den Ball und schob diesen überlegt zur 1:0-Führung ein. In der Folge versuchten die Schwarz-Blauen, durch frühes Pressing weitere Ballgewinne zu erzwingen, doch zwingende Torchancen blieben zunächst aus. In der 28. Minute gelang den Breisgauern der Ausgleich, als Krish Raweri den Ball per Volleyschuss sehenswert unter die Latte setzte. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: In der 37. Minute bediente Phil Kemper mit einem präzisen Steckpass erneut Hassan Mourad, der frei vor dem Tor die Ruhe bewahrte und flach zum 2:1-Halbzeitstand vollendete.

Vorentscheidung durch einen Frankfurter Doppelschlag

Der FSV Frankfurt kam schwungvoll aus der Kabine. In der 53. Minute resultierte aus einer Frankfurter Ecke Verwirrung im Strafraum der Gastgeber, die Timo Hildmann gedankenschnell aus rund fünf Metern zum 3:1 nutzte. Nur drei Minuten später sorgte ein Foul an Phil Kemper für die endgültige Vorentscheidung. Den fälligen Strafstoß verwandelte Giorgio Del Vecchio in der 56. Minute sicher zum 4:1.

Souveräner Abschluss trotz Freiburger Ergebniskosmetik

In der Schlussphase kehrte zunächst Ruhe in die Partie ein, bevor der SC Freiburg II in der 74. Minute noch einmal verkürzen konnte. Nach einem Foul von Timo Hildmann an Mateo Zelic entschied der Unparteiische auf Elfmeter, den David Amegnaglo zum 4:2 verwandelte. Kurz darauf verhinderte FSV-Torhüter Jonas Iwan bei einem gefährlichen Freistoß an der Strafraumkante einen weiteren Gegentreffer. In der verbleibenden Spielzeit kontrollierten die Bornheimer das Geschehen weitgehend souverän. Kurz vor dem Ende bot sich dem eingewechselten Junis Romdhane noch die Gelegenheit für ein fünftes Tor, er verfehlte jedoch das Gehäuse. Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg, mit dem der FSV Frankfurt gestärkt in das kommende Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf am Gründonnerstag geht.