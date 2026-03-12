FSV Frankfurt muss in Trier Haltung beweisen

– Foto: Natalie Plein, Carsten Trebuth

Drei Rückrundenniederlagen, ein scheidender Trainer zum Saisonende und elf Punkte Rückstand: Der FSV Frankfurt steckt in der Klemme. Der 24. Spieltag der Regionalliga Südwest steht an, und am Samstag, 14.03.2026, um 14 Uhr braucht die Mannschaft von Tim Görner dringend einen Auswärtssieg beim heimstarken SV Eintracht Trier 05 – sonst dürfte der Aufstiegszug endgültig abgefahren sein.

Erst am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass Tim Görner den FSV Frankfurt zum Saisonende verlassen wird. Nach fast einem Jahrzehnt in verschiedenen Funktionen beim Verein, davon seit März 2022 als Cheftrainer, verlängert der 30-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht. „Tim hat in den vergangenen Jahren außergewöhnliche Arbeit für den FSV Frankfurt geleistet", erklärte FSV-Geschäftsführer Robert Lempka in der Pressemitteilung des Vereins. Weiter heißt darin: „Er hat in einer schwierigen Phase früh Verantwortung übernommen und der Mannschaft mit seiner klaren Spielidee eine erkennbare sportliche Identität verliehen."

Görner selbst betont in der Preesenachricht: „Der FSV Frankfurt ist für mich weit mehr als nur eine Station im Profifußball. Ich bin diesem Verein seit vielen Jahren eng verbunden und durfte hier Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen – vom Nachwuchsleistungszentrum bis zur ersten Mannschaft." Ein Abschied, der schmerzt und mitten in einer sportlich kritischen Phase kommt.

Aufstiegsträume verblassen

Noch zur Winterpause schien Frankfurt auf Kurs: Nach der Hinrunde stand man als Tabellendritter nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter SGV Freiberg. Doch die Rückrunde verlief ernüchternd. Drei Niederlagen in der Rückrunde haben den FSV auf Rang drei mit 39 Punkten zurückgeworfen, ganze elf Zähler hinter Freiberg. Insgesamt acht Saisonniederlagen machen eine realistische Aufstiegsdiskussion schwer, zumal die Tordifferenz mit +14 zwar ordentlich, aber deutlich schwächer ausfällt als die der beiden Konkurrenten aus Freiberg und Großaspach.

Torjäger Ismail Harnafi mit 13 Saisontoren ist dabei noch der hellste Lichtblick. Er erzielte auch den zwischenzeitlichen 2:0-Führungstreffer beim 2:3-Heimdesaster zuletzt gegen den Abstiegskandidaten TSG Balingen, das die Situation noch einmal schmerzhaft verdeutlichte: Beim 2:0 führend, verlor Frankfurt noch mit 2:3, eine bittere Niederlage, die auch charakterliche Fragen aufwirft.

Trier: Heimfestung mit Abstiegsangst

Der SV Eintracht Trier 05 empfängt den Gast aus Frankfurt als Tabellenzwölfter mit 31 Punkten. Auf den ersten Blick scheint die Ausgangslage für Trier komfortabel, doch der Blick nach unten ist berechtigt. Aus sechs Rückrundenspielen holte Trier nur einen Sieg, kassierte vier Niederlagen und verlor zuletzt bei Bayern Alzenau, einem Abstiegskandidaten, mit 0:2.

Die Trierer Stärke liegt klar im eigenen Stadion: 25 ihrer 31 Punkte holte die Mannschaft von Trainer Thomas Klasen zuhause, wo man in dieser Saison erst zweimal verloren hat. Das ist ligaweit die zweitbeste Heimbilanz. Im Hinspiel hatte Frankfurt noch ungefährdet mit Toren von Giorgio Del Vecchio und einem Handelfmeter von Birkan Celik 2:0 gewonnen, doch das war eine andere Phase der Saison, in der der FSV Frankfurt noch deutlich mehr Durchschlagskraft hatte.

Auswärtsstärke als letztes Argument

Frankfurt bringt trotz allem ein handfestes Argument mit nach Trier: Sieben Auswärtssiege in dieser Saison machen den FSV zu einer der stärksten Gastmannschaften der Liga. Es ist dieser Rückhalt, der den Resthoffnungen noch Substanz verleiht, sportlich wie psychologisch. Gerade jetzt, wo das Team unter dem scheidenden Trainer Görner beweisen muss, dass es den Absturz aus dem Aufstiegsrennen nicht widerstandslos hinnimmt.

FSV-Geschäftsführer Lempka formuliert es in der Pressemitteilung klar: „Bis zum Saisonende gilt der volle Fokus den gemeinsamen sportlichen Zielen." Ob das reicht, um in Trier drei Punkte mitzunehmen und den Abstand an die Spitze noch einmal ausbessern zu können, wird sich am Samstag ab 14 Uhr zeigen.