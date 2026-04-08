FSV Frankfurt bei den Kickers, Homburg bittet Primus Freiberg

– Foto: Yurii Siebov

Der 28. Spieltag der Regionalliga Südwest führt tief hinein in eine Saisonphase, in der beinahe jede Partie schwerer wirkt als die davor. An der Spitze verteidigt der SGV Freiberg mit 58 Punkten die Führung vor der SG Sonnenhof Großaspach mit 55, dahinter kämpfen mehrere Teams um Anschluss, während im unteren Tabellendrittel jeder Fehler die Lage verschärft. Es ist ein Spieltag voller Spannung, voller offener Rechnungen – und voller Spiele, in denen sich Tabellenbilder plötzlich verschieben können.

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Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger SV Sandhausen Sandhausen 19:00 live PUSH

Der TSV Steinbach Haiger geht mit Rückenwind in dieses Heimspiel. Das spektakuläre 4:3 bei Bayern Alzenau war ein Sieg der Moral und der Nerven. Nach wechselhaftem Verlauf rettete Ole Käuper die Partie in der 90.+5 Minute per Foulelfmeter. Mit 41 Punkten steht Steinbach auf Rang neun und könnte mit einem weiteren Erfolg das obere Mittelfeld weiter zusammendrücken. Der SV Sandhausen reist dagegen mit einer klaren Niederlage an. Das 1:3 gegen die SG Sonnenhof Großaspach war ein harter Rückschlag, auch wenn Nico Nollenberger in der Nachspielzeit noch verkürzte. Mit 39 Punkten steht Sandhausen auf Rang elf, also nur knapp hinter Steinbach. Das Hinspiel spricht jedoch deutlich für die Gastgeber: Damals gewann Steinbach in Sandhausen 5:1. Gerade deshalb liegt über diesem Duell eine besondere Schärfe. Steinbach will nachlegen, Sandhausen braucht eine Antwort.

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Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt Bayern Alzenau Bayern Alzenau 19:00 live PUSH

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat sich mit dem 1:0 gegen Kickers Offenbach neues Gewicht verschafft. Tobias Göbel traf in der 72. Minute und bescherte seiner Mannschaft drei Punkte, die Fulda auf 39 Zähler und Rang zehn brachten. Der Blick nach oben ist damit offen geblieben, der Druck nach unten etwas kleiner geworden. Bayern Alzenau steckt mit 23 Punkten weiter tief im Tabellenkeller. Das jüngste 3:4 gegen Steinbach war bitter, weil Alzenau gleich mehrfach zurückkam und am Ende doch leer ausging. Auch das Hinspiel ging klar an Barockstadt, damals hieß es 4:1 für Fulda Lehnerz. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel die Chance, den eigenen Lauf zu stabilisieren. Für Alzenau ist es ein Spiel, das dringend Punkte braucht, weil die Lage sonst immer düsterer wird. ---

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach TSV Schott Mainz Schott Mainz 19:00 live PUSH

Die SG Sonnenhof Großaspach hat am letzten Spieltag eindrucksvoll geliefert. Das 3:1 in Sandhausen war ein Auftritt voller Reife und Konsequenz. Mert Tasdelen, Michael Kleinschrodt und Luca Damiano Molinari sorgten für eine klare Führung, ehe Sandhausen spät noch verkürzte. Mit 55 Punkten bleibt Großaspach erster Verfolger des Tabellenführers und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher leisten. Der TSV Schott Mainz reist nach einem sportlichen Schock an. Das 0:7 gegen den FC 08 Homburg war eine schwere Niederlage, die durch die Rote Karte gegen Jacob Roden in der 40. Minute noch verschärft wurde. Mit 19 Punkten steht Schott auf Rang 17 und damit tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann Großaspach bereits 4:1. Alles spricht für die Heimelf, aber genau solche Spiele tragen den größten Druck in sich: Großaspach muss liefern, Schott klammert sich an jede Hoffnung. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH

Die Kickers Offenbach mussten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Beim 0:1 in Fulda fehlte die Durchschlagskraft, die Partie kippte in der Schlussphase zugunsten der Barockstadt. Mit 32 Punkten steht Offenbach auf Rang 14 und bewegt sich damit in einer ungemütlichen Zone, in der ein Heimsieg sofort Entlastung bringen würde. Die TSG Balingen verlor zuletzt 2:3 gegen den SC Freiburg II und kassierte dabei den entscheidenden Gegentreffer in der 80. Minute. Mit 20 Punkten steht Balingen auf Rang 16 und befindet sich tief im Kampf um den Klassenverbleib. Das Hinspiel endete 1:1, damals rettete Simon Klostermann Balingen spät einen Punkt. Auch diesmal dürfte die Partie von Nervosität geprägt sein: Offenbach will weg von unten, Balingen braucht jeden Zähler wie die Luft zum Atmen. ---

Für die SV Stuttgarter Kickers war das 1:2 in Freiberg ein bitterer Abend. Zwar glich David Tomic per Handelfmeter zum 1:1 aus, doch am Ende stand eine Niederlage. Mit 42 Punkten rangieren die Kickers auf Platz sechs und liegen damit genau in jener Zone, in der ein Sieg sofort neue Perspektiven nach oben eröffnen kann. Der FSV Frankfurt kam gegen Walldorf nicht über ein 2:2 hinaus. Amin Farouk und Cas Peters trafen, doch der Ausgleich fiel in der 71. Minute. Dazu sah Cas Peters Gelb-Rot. Frankfurt steht dennoch bei 45 Punkten auf Rang fünf und hat die obere Gruppe fest im Blick. Das Hinspiel gewann der FSV klar mit 3:0. Für die Kickers ist das nun eine Chance auf Revanche – und ein Spiel, das im Rennen um die Spitzengruppe sehr viel Gewicht tragen wird. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH

Der FC 08 Homburg reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Das 7:0 bei Schott Mainz war ein brutales Ausrufezeichen. Hilal El-Helwe traf doppelt, Kaan Inanoglu ebenfalls, dazu kamen weitere Treffer von Armend Qenaj, Miguel Goncalves und Sean Busch. Homburg steht nun bei 45 Punkten auf Rang vier und ist damit mitten drin im Rennen um die vorderen Plätze. Doch nun kommt der Tabellenführer. Der SGV Freiberg gewann das Gipfeltreffen gegen die Stuttgarter Kickers mit 2:1 und behauptete mit 58 Punkten die Spitze. Paul Polauke und Gal Grobelnik trafen, zudem hielt die Mannschaft auch dem späten Druck stand. Das Hinspiel gewann Homburg allerdings 2:1 in Freiberg. Genau das macht diese Partie so reizvoll: Freiberg verteidigt Platz eins, Homburg trägt die Erinnerung an einen bereits bewiesenen Sieg in dieses Duell. ---

Der FC-Astoria Walldorf nahm beim 2:2 in Frankfurt einen Punkt mit und zeigte dabei Comeback-Qualität. Muhammed Yasin Batuhan Zor und Lennart Grimmer sorgten für die beiden Treffer. Mit 42 Punkten steht Walldorf auf Rang sieben und ist weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Der KSV Hessen Kassel drehte zuletzt in Bahlingen ein schwieriges Spiel. Nach frühem Rückstand sorgten Nael Najjar und Joshua Kopf spät für den 2:1-Auswärtssieg. Kassel steht damit bei 41 Punkten und direkt hinter Walldorf. Das Hinspiel gewann Walldorf klar mit 3:1 in Kassel. Genau deshalb liegt in dieser Partie viel Brisanz: Beide Teams stehen dicht beieinander, beide wittern Anschluss, keiner kann sich einen schwachen Abend leisten. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 PUSH

FSV Mainz 05 II hat am letzten Spieltag eine Machtdemonstration geliefert. Das 5:0 in Trier war ein Auftritt voller Tempo und Präzision. Julian Derstroff, Jayson Videira, Yunus Malli und Taiyu Yamasaki trafen, hinzu kam ein Eigentor. Mit 46 Punkten steht Mainz auf Rang drei und ist damit in einer starken Position. Der Bahlinger SC verlor dagegen 1:2 gegen Kassel und bleibt mit 14 Punkten Tabellenletzter. Die Lage ist dramatisch, jeder weitere Spieltag erhöht den Druck. Das Hinspiel endete 1:1, damals glich Bahlingen erst in der 90.+3 Minute aus. Mainz wird dieses Spiel als Pflichtaufgabe betrachten, Bahlingen als vielleicht eine der letzten Gelegenheiten, noch einmal ein Zeichen zu setzen. ---

Der SC Freiburg II gewann zuletzt 3:2 in Balingen und bewies dabei, dass die Mannschaft offensiv genug Qualität besitzt, um Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Krish Raweri traf doppelt, Oscar Wiklöf erzielte den entscheidenden Treffer. Mit 33 Punkten steht Freiburg auf Rang 13 und kann sich mit einem Heimsieg weiter vom unteren Bereich entfernen. Die SV Eintracht Trier 05 hingegen kommt aus einem Albtraum. Das 0:5 gegen Mainz 05 II war ein schwerer Schlag für eine Mannschaft, die bis dahin noch auf einen gefestigten Platz im Mittelfeld blicken konnte. Trier steht nun bei 36 Punkten auf Rang zwölf. Das Hinspiel gewann Trier klar mit 3:1, auch ein verschossener Freiburger Foulelfmeter änderte daran nichts. Genau darin liegt nun die Spannung: Freiburg kommt mit Schwung, Trier mit Wut und dem Bedürfnis nach Wiedergutmachung.