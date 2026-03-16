FSV Fortuna Britz nicht zu stoppen, SG 47 Bruchmühle im 8:0-Torrausch

Ostbrandenburgliga

FC Strausberg II – MTV 1860 Altlandsberg 2:0

Vor 59 Zuschauern in Strausberg war ein Akteur der entscheidende Faktor. Lucas Tavernier (35., 68.) brachte die Brandenburgliga-Reserve mit einem Treffer in jeder Halbzeit auf die Siegerstraße. Die Gastgeber mussten die Schlussphase jedoch in Unterzahl bestreiten, nachdem Mohammad Haider Sohail (76.) die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Altlandsberg konnte aus der personellen Überlegenheit in den letzten Minuten jedoch kein Kapital mehr schlagen.

SG 47 Bruchmühle – SG Hangelsberg 47 8:0

Die SG 47 Bruchmühle brannte ein wahres Offensivfeuerwerk ab und ließ den Gästen aus Hangelsberg nicht den Hauch einer Chance. Bereits zur Pause war die Partie durch Treffer von Devrig Hemberger (4.), Kevin Dänhardt (36., 40.) und Patrick Koszuta (38.) entschieden. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Bela Tonio Blenkle (48.), bevor die große Show von Tobias Menning (50., 52., 65.) begann. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 15 Minuten schraubte er das Ergebnis auf den deutlichen 8:0-Endstand.

VfB Steinhöfel – FC Neuenhagen 1913 0:4

Vor 33 Zuschauern in Steinhöfel präsentierte sich der FC Neuenhagen als die spielbestimmende Mannschaft. Tobias Lorenz (39.) brach kurz vor der Pause den Bann. Im zweiten Durchgang erhöhte Gino Albrand (55.), bevor erneut Tobias Lorenz (61.) mit seinem zweiten Tor des Tages für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte Nicholas Schiffers (78.). Neuenhagen verteidigte über die gesamte Zeit konzentriert und ließ kaum Gelegenheiten der Hausherren zu.

SG Müncheberg – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 1:0

In Müncheberg entwickelte sich eine extrem spannende und taktisch geprägte Begegnung. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, und vieles deutete auf eine Punkteteilung hin. Erst in der Schlussphase gelang Collin-Matthias Gathow (79.) der viel umjubelte Siegtreffer für die Gastgeber. In der hitzigen Endphase schwächten sich die Gäste zudem selbst, als Kurt Skusa (85.) die Rote Karte sah. Müncheberg brachte den knappen Vorsprung danach sicher über die Zeit.

SpG Tauche/Ahrensdorf – SpG Hennickendorf/Rehfelde 0:0

90 Zuschauer sahen ein klassisches Kampfspiel, bei dem die Defensivreihen im Mittelpunkt standen. Sowohl Tauche/Ahrensdorf als auch die Gäste aus Hennickendorf/Rehfelde agierten taktisch sehr diszipliniert und ließen keine nennenswerten Großchancen zu. Da keine der beiden Offensivabteilungen an diesem Tag die entscheidende Lücke fand, blieb es bis zum Abpfiff beim torlosen Remis, mit dem beide Spielgemeinschaften am Ende leben mussten.

FC Union Frankfurt – Storkower SC 1:2

Der Storkower SC entführte drei Punkte aus Frankfurt, musste dafür aber bis zum Schluss arbeiten. Die Gäste starteten optimal durch den frühen Treffer von Marian Beyer (6.). Union Frankfurt bewies jedoch Moral und kam kurz vor der Pause durch Dennis Wagura Njoroge (41.) zum Ausgleich. Die Entscheidung in dieser engen Partie fiel nach etwas mehr als einer Stunde, als Daniel Tschentscher (63.) den Ball im Netz unterbrachte. Storkow verteidigte die Führung in der Schlussphase leidenschaftlich.

SV 1919 Woltersdorf – BSG Pneumant Fürstenwalde 2:0

Lange Zeit bissen sich die Woltersdorfer an der Defensive der BSG Pneumant die Zähne aus. Das Spiel wurde erst in der absoluten Schlussphase entschieden, als die Kräfte der Gäste scheinbar nachließen. Charly Benedikt Huppert (79.) erlöste die Heimfans mit dem Führungstreffer. Fürstenwalde warf daraufhin alles nach vorne, wurde aber kurz vor dem Ende eiskalt erwischt: Lorenz Dreher (85.) markierte den zweiten Treffer und besiegelte damit den Heimsieg des SV 1919.

FV Erkner 1920 II – SV Rot-Weiß Reitwein 2:0

Vor 67 Zuschauern in Erkner avancierte Karam Almaliji (11., 43.) zum Matchwinner. Mit einem frühen Treffer und einem verwandelten Foulelfmeter kurz vor der Pause sorgte er im Alleingang für eine beruhigende Führung der Landesliga-Reserve. Im zweiten Durchgang kontrollierte Erkner das Spielgeschehen und ließ Reitwein kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste bemühten sich zwar um den Anschluss, fanden aber keine Mittel gegen die stabil stehende Hintermannschaft der Gastgeber.

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