FSV Fortuna Britz gewinnt 5:3-Spektakel, FC Union Frankfurt dominiert

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Bernau II – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 6:0
Ein Offensivfeuerwerk der Bernauer Reserve! Nach einer geduldigen ersten Hälfte brachte Stefan Schulz die Gastgeber kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (43.). Danach drehte Laurence Lattner auf: Mit Treffern in der 55., 60. und 79. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick. Zum Ende der Partie setzte Leon Jarnetzky mit einem Doppelpack (85., 88.) den Schlusspunkt zum deutlichen 6:0.
SpG Lichterfelde/Finow – SV Eintracht Bötzow 5:1
Die Spielgemeinschaft zeigte sich in bestechender Form. Nick Lange verwandelte gleich zwei Foulelfmeter sicher (27., 31.). Tobias Köpnick (58.), Darren Kaßner (69.) und Alexander Targatz (73.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Erst in der Nachspielzeit gelang David Stein der Ehrentreffer für Bötzow (90.+2).
FC Kremmen 1920 – TSG Fortuna 21 Grüneberg 4:1
Der FC Kremmen dominierte von Beginn an. Felix Kirstein traf früh zum 1:0 (8.), das zweite Tor folgte in der 37. Minute. Patrick Breyer erhöhte per Foulelfmeter (43.) und legte in der 87. Minute nach. Lucas Heidel erzielte für Grüneberg in der Schlussminute den 4:1-Endstand.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – FSV Basdorf 0:2
In einer umkämpften Partie blieb es lange torlos. Erst Mamoudou Camara brach in der 69. Minute den Bann und brachte Basdorf in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Kay Paulsen (90.+1) für die Entscheidung.
FSV Fortuna Britz 90 – SV Glienicke/Nordbahn 5:3
Was für ein Spektakel in Britz! Marek Schroller (8.) und Aurel Hameister (35.) brachten die Gäste zweimal in Front, doch Niclas Gorgas (35.) und Arthur Holzmann (41.) hielten Fortuna im Spiel. Nach dem 2:3 durch Leon Pannewitz (60.) schien Glienicke erneut auf der Siegerstraße. Doch Britz bewies Moral: Raphael Fritz (87.) glich aus, Lukas Lenk (90.+1) drehte die Partie und Tofan Nowroozi (90.+4) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:3.
Löwenberger SV – SV Grün-Weiß Bergfelde 2:1
Vor 37 Zuschauern nutzte Löwenberg seine Chancen eiskalt. Fin Neye brachte die Hausherren in der 38. Minute in Führung, David Glaub legte noch vor der Pause nach (44.). Marcel Weihrauch verkürzte für Bergfelde in der 52. Minute, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
SG Grün-Weiß Bärenklau – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 4:0
Ein Traumstart für Bärenklau: Bereits in der 1. Minute traf Luc Springer zum 1:0. Steven Henry Wolff (30.) erhöhte, ehe Abdülkerim Akkoyunlu in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack (54., 90.) den klaren 4:0-Sieg sicherte.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SG Einheit Zepernick 1925 II 2:0
Die Gastgeber legten früh den Grundstein: Denis Rotenberg brachte Ahrensfelde in der 21. Minute in Führung. Henry Preuß sorgte in der 61. Minute für das beruhigende 2:0, das bis zum Abpfiff Bestand hatte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
VfB Steinhöfel – MTV 1860 Altlandsberg 3:2
Ein packendes Duell! Schon früh brachte Danilo Blank den VfB in Führung (15.), nur vier Minuten später erhöhte Kelvin Jentsch auf 2:0 (19.). Doch Altlandsberg steckte nicht auf: Kevin Borowski (48.) und Jose Verissimo da Silva Neto (54.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Ausgleich. In der Schlussphase avancierte Enrico Below mit seinem Treffer zum 3:2 (81.) zum gefeierten Matchwinner für Steinhöfel.
FC Strausberg II – BSG Pneumant Fürstenwalde 3:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die Strausberger Reserve auf. Lucas Radtke brach den Bann in der 52. Minute. Marwin Vogel legte nur sieben Minuten später nach (59.), ehe Lennart Holm Schulz in der 86. Minute endgültig den Deckel draufmachte. Ein verdienter 3:0-Erfolg für die Gastgeber vor 41 Zuschauern.
FV Erkner 1920 II – SpG Hennickendorf/Rehfelde 5:1
Ein Blitzstart für die Gäste durch Maximilian Terzenbach in der 2. Minute. Doch Erkner II antwortete mit einem wahren Sturmlauf: Nach dem Ausgleich (25.) traf Sydney Cochius (35.) zur Führung, ehe kurz vor der Pause auch das 3:1 fiel (40.). In Halbzeit zwei schraubten Ole Schütz (65.) und Fabian Freise (70.) das Ergebnis auf 5:1 hoch.
SpG Tauche/Ahrensdorf – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 4:1
Die Hausherren zeigten eine starke Vorstellung. Finlay David Pesch traf früh zum 1:0 (11.), Tim Liske erhöhte nach der Pause auf 2:0 (52.). Ricardo Hantschke brachte die Gäste noch einmal heran (61.), doch Tristan-Connor Schütze (77.) und erneut Tim Liske (86.) machten den 4:1-Sieg perfekt.
SG Müncheberg – FC Neuenhagen 1913 2:2
Vor 123 Zuschauern sah es lange nach einem Auswärtssieg für Neuenhagen aus. Nicholas Schiffers (18.) und Tobias Lorenz (30.) stellten auf 0:2. Doch Emil Anthes (63.) und Tim Sowinski (65.) brachten Müncheberg mit einem Doppelschlag zurück ins Spiel. In der 70. Minute sah Tobias Reiche die Rote Karte – Müncheberg rettete in Unterzahl das Remis.
SV 1919 Woltersdorf – Storkower SC 0:4
Eine klare Angelegenheit für den Storkower SC. Mathias Reischert traf in der 28. Minute zum 0:1 und legte nach der Pause nach (64.). Nico Schorisch erhöhte kurz vor Schluss (88.), ehe Reischert in der Nachspielzeit (90.) seinen dritten Treffer erzielte und den 0:4-Auswärtssieg perfekt machte.
FC Union Frankfurt – SG Hangelsberg 47 5:2
Union Frankfurt dominierte von Beginn an. Roy Lehmann schnürte früh einen Doppelpack (16., 21.), Dennis Wagura Njoroge erhöhte nach der Pause ebenfalls doppelt (47., 57.). Zwar konnte Tim Wüstenhagen für Hangelsberg noch zweimal treffen (60., 89.), doch dazwischen setzte Steve Otto (76.) den fünften Treffer für Union.
SG 47 Bruchmühle – SV Rot-Weiß Reitwein 2:2
Bruchmühle sah lange wie der sichere Sieger aus: Daniel Bela Tonio Blenkle brachte sein Team in der 34. Minute in Führung, Kevin Dänhardt verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (66.). Doch Reitwein kam zurück: Arsalan Mohamadi verkürzte per Handelfmeter (80.) und traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit erneut vom Punkt zum 2:2-Endstand.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++