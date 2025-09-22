FSV Fortuna Britz gewinnt 5:3-Spektakel, FC Union Frankfurt dominiert

FSV Bernau II – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 6:0

Ein Offensivfeuerwerk der Bernauer Reserve! Nach einer geduldigen ersten Hälfte brachte Stefan Schulz die Gastgeber kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (43.). Danach drehte Laurence Lattner auf: Mit Treffern in der 55., 60. und 79. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick. Zum Ende der Partie setzte Leon Jarnetzky mit einem Doppelpack (85., 88.) den Schlusspunkt zum deutlichen 6:0.

SpG Lichterfelde/Finow – SV Eintracht Bötzow 5:1

Die Spielgemeinschaft zeigte sich in bestechender Form. Nick Lange verwandelte gleich zwei Foulelfmeter sicher (27., 31.). Tobias Köpnick (58.), Darren Kaßner (69.) und Alexander Targatz (73.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Erst in der Nachspielzeit gelang David Stein der Ehrentreffer für Bötzow (90.+2).

FC Kremmen 1920 – TSG Fortuna 21 Grüneberg 4:1

Der FC Kremmen dominierte von Beginn an. Felix Kirstein traf früh zum 1:0 (8.), das zweite Tor folgte in der 37. Minute. Patrick Breyer erhöhte per Foulelfmeter (43.) und legte in der 87. Minute nach. Lucas Heidel erzielte für Grüneberg in der Schlussminute den 4:1-Endstand.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – FSV Basdorf 0:2

In einer umkämpften Partie blieb es lange torlos. Erst Mamoudou Camara brach in der 69. Minute den Bann und brachte Basdorf in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Kay Paulsen (90.+1) für die Entscheidung.

FSV Fortuna Britz 90 – SV Glienicke/Nordbahn 5:3

Was für ein Spektakel in Britz! Marek Schroller (8.) und Aurel Hameister (35.) brachten die Gäste zweimal in Front, doch Niclas Gorgas (35.) und Arthur Holzmann (41.) hielten Fortuna im Spiel. Nach dem 2:3 durch Leon Pannewitz (60.) schien Glienicke erneut auf der Siegerstraße. Doch Britz bewies Moral: Raphael Fritz (87.) glich aus, Lukas Lenk (90.+1) drehte die Partie und Tofan Nowroozi (90.+4) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:3.

Löwenberger SV – SV Grün-Weiß Bergfelde 2:1

Vor 37 Zuschauern nutzte Löwenberg seine Chancen eiskalt. Fin Neye brachte die Hausherren in der 38. Minute in Führung, David Glaub legte noch vor der Pause nach (44.). Marcel Weihrauch verkürzte für Bergfelde in der 52. Minute, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SG Grün-Weiß Bärenklau – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 4:0

Ein Traumstart für Bärenklau: Bereits in der 1. Minute traf Luc Springer zum 1:0. Steven Henry Wolff (30.) erhöhte, ehe Abdülkerim Akkoyunlu in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack (54., 90.) den klaren 4:0-Sieg sicherte.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SG Einheit Zepernick 1925 II 2:0

Die Gastgeber legten früh den Grundstein: Denis Rotenberg brachte Ahrensfelde in der 21. Minute in Führung. Henry Preuß sorgte in der 61. Minute für das beruhigende 2:0, das bis zum Abpfiff Bestand hatte.