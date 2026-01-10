FSV Forst Borgsdorf triumphiert beim Ofenstadt-Hallencup in Velten

Der Ofenstadt-Hallencup der 2. Männer am heutigen Samstag wurde in der Ofenstadthalle in Velten zu einem langen, fordernden und sportlich klaren Hallenabend. Acht Mannschaften traten in zwei Vierergruppen an, jede Partie dauerte zehn Minuten, jeder Fehler wirkte sofort. Nach Vorrunde, Halbfinals und Platzierungsspielen setzte sich der FSV Forst Borgsdorf im Finale deutlich durch und krönte sich zum Turniersieger.

Gruppe A: Falkensee II setzt früh ein Zeichen In der Gruppe A dominierte der SV Blau-Gelb Falkensee II das Geschehen. Drei Siege ohne Gegentor bedeuteten neun Punkte und ein Torverhältnis von 9:0. Die Auftritte waren kontrolliert, strukturiert und defensiv stabil. Dahinter entwickelte sich ein enger Zweikampf zwischen der SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 II und dem SC Oberhavel Velten. Beide Teams sammelten vier Punkte, trennten sich im direkten Duell 2:2 und mussten bis zum letzten Gruppenspiel um den zweiten Platz kämpfen. Der Frohnauer SC 1946 II blieb punktlos und musste sich mit Rang vier begnügen.

Ein Turnier mit klarer Struktur Der Modus des Ofenstadt-Hallencups war übersichtlich und konsequent. Zwei Gruppen mit je vier Teams bildeten die Vorrunde, die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Halbfinals. Alle weiteren Mannschaften blieben über Platzierungsspiele bis zum Ende im Turnier. Die Spielzeit von zehn Minuten verlangte sofortige Präsenz, saubere Technik und höchste Konzentration.

Gruppe B: Veritas vorne, Borgsdorf in Lauerstellung

In der Gruppe B zeigte der SFC Veritas 96 eine starke Vorrunde. Drei Siege brachten neun Punkte und den Gruppensieg. Besonders die Offensive setzte Akzente, insgesamt elf Treffer unterstrichen die Durchschlagskraft. Der FSV Forst Borgsdorf folgte mit sechs Punkten auf Rang zwei. Entscheidend war die Balance zwischen Angriff und Absicherung, die Borgsdorf in engen Spielen durchbrachte. Dahinter landeten der 1. FV Eintracht Wandlitz II sowie der FC Marwitz 2009 mit jeweils einem Punkt.

Halbfinals als Wendepunkt des Abends

In den Halbfinals verschob sich das Kräfteverhältnis. Der SFC Veritas 96 setzte sich mit 3:1 gegen die SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 II durch und bestätigte zunächst seine Vorrundenform. Das zweite Halbfinale brachte die Überraschung: Der FSV Forst Borgsdorf bezwang den bis dahin makellosen SV Blau-Gelb Falkensee II mit 3:1.

Platzierungsspiele mit offenem Visier

Auch abseits des Titelrennens blieb der Wettbewerb intensiv. Der FC Marwitz 2009 gewann das Spiel um Platz sieben klar gegen den Frohnauer SC 1946 II. Der SC Oberhavel Velten entschied das Spiel um Platz fünf mit 2:1 gegen Eintracht Wandlitz II für sich. Besonders emotional verlief das Spiel um Platz drei: Die SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 II und der SV Blau-Gelb Falkensee II trennten sich nach regulärer Spielzeit unentschieden, ehe Leegebruch im Neunmeterschießen mit 4:3 die Oberhand behielt.

Ein Finale mit klarer Entscheidung

Im Endspiel trafen der SFC Veritas 96 und der FSV Forst Borgsdorf aufeinander. Während Veritas zuvor offensiv überzeugt hatte, übernahm Borgsdorf im Finale früh die Kontrolle. Mit einem deutlichen 4:1 sicherte sich der FSV Forst Borgsdorf den Turniersieg.