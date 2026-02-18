FSV Fernwald – SV Wehen Wiesbaden live: Hessenpokal ab 19:00 im Ticker von Isaija Zecevic · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser

Johannes Hofmann spielt seit viereinhalb Jahren für den FSV Fernwald – heute könnte er gegen den SV Wehen Wiesbaden den größten Coup seiner Zeit im Verein erleben. – Foto: Marco Biering

Im Viertelfinale des Hessenpokals kommt es am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Hessenligisten FSV Fernwald und dem ambitionierten Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar, doch der Pokal ist bekanntlich der Wettbewerb der Überraschungen. Für Fernwald ist es das absolute Highlightspiel der Saison. Trainer Daniel Steuernagel spricht von einer riesigen Chance und fordert von seiner Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute kompromisslose Leidenschaft. Mit einem Sieg wäre der FSV nur noch zwei Spiele vom DFB Pokal entfernt, ein Gedanke, der im gesamten Umfeld für große Vorfreude sorgt. Die Erinnerung an das vergangene Viertelfinale ist noch präsent, als man trotz starker Leistung knapp gegen Hessen Kassel ausschied. Nun soll der nächste Schritt gelingen.

Die Voraussetzungen waren nicht ideal. Aufgrund winterlicher Bedingungen verlief die Vorbereitung schwierig, teilweise musste individuell trainiert werden. Dennoch setzt Steuernagel auf mannschaftliche Geschlossenheit, defensive Stabilität und maximale Intensität in den Zweikämpfen. Gerade auf dem engen Kunstrasen erwartet der Coach eine Partie mit vielen direkten Duellen. Fernwald gilt als zweikampfstark, gefährlich bei Standards und langen Einwürfen und will genau diese Qualitäten einbringen. Personell kann der FSV weitgehend optimistisch in die Begegnung gehen. Florian Kurtz und Liridon Krasniqi sind wieder fit, während Iddris Sedy mit einem nicht vollständig verheilten Fußbruch weiterhin mehrere Wochen fehlen wird. Offensiv ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Philipp Cloos, Awed Issac Abeselom und Tom Woiwod. Im Zentrum sollen Kohsuke Tsuda und Johannes Hofmann für Ordnung und Balance sorgen.