FSV Fernwald – SV Wehen Wiesbaden live: Hessenpokal ab 19:00 im Ticker

Im Viertelfinale des Hessenpokals kommt es am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Hessenligisten FSV Fernwald und dem ambitionierten Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar, doch der Pokal ist bekanntlich der Wettbewerb der Überraschungen.
Für Fernwald ist es das absolute Highlightspiel der Saison. Trainer Daniel Steuernagel spricht von einer riesigen Chance und fordert von seiner Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute kompromisslose Leidenschaft. Mit einem Sieg wäre der FSV nur noch zwei Spiele vom DFB Pokal entfernt, ein Gedanke, der im gesamten Umfeld für große Vorfreude sorgt. Die Erinnerung an das vergangene Viertelfinale ist noch präsent, als man trotz starker Leistung knapp gegen Hessen Kassel ausschied. Nun soll der nächste Schritt gelingen.
Die Voraussetzungen waren nicht ideal. Aufgrund winterlicher Bedingungen verlief die Vorbereitung schwierig, teilweise musste individuell trainiert werden. Dennoch setzt Steuernagel auf mannschaftliche Geschlossenheit, defensive Stabilität und maximale Intensität in den Zweikämpfen. Gerade auf dem engen Kunstrasen erwartet der Coach eine Partie mit vielen direkten Duellen. Fernwald gilt als zweikampfstark, gefährlich bei Standards und langen Einwürfen und will genau diese Qualitäten einbringen.
Personell kann der FSV weitgehend optimistisch in die Begegnung gehen. Florian Kurtz und Liridon Krasniqi sind wieder fit, während Iddris Sedy mit einem nicht vollständig verheilten Fußbruch weiterhin mehrere Wochen fehlen wird. Offensiv ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Philipp Cloos, Awed Issac Abeselom und Tom Woiwod. Im Zentrum sollen Kohsuke Tsuda und Johannes Hofmann für Ordnung und Balance sorgen.
Doch auch Wiesbaden reist mit breiter Brust an. Der SVWW hat sich unter Trainer Daniel Scherning in kürzester Zeit stabilisiert und zu einem ernsthaften Aufstiegskandidaten in der 3. Liga entwickelt. Sieben Siege aus zehn Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Das jüngste 6 zu 1 gegen Duisburg war ein eindrucksvolles Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf die Spitzenplätze ist gering, das Selbstverständnis ein anderes als noch im Herbst.
Trotz der starken Form warnt Scherning ausdrücklich vor dem Außenseiter. „Wir wissen alle, was im Pokal möglich ist“, betont der Coach, der sein Team intensiv auf den Hessenligisten vorbereitet hat. Er erwartet viele Zweikämpfe und ein emotionales Spiel, das für Fernwald zum absoluten Saisonhöhepunkt wird. Wiesbaden will die Partie dominieren, fordert jedoch Seriosität, Ernsthaftigkeit und Klarheit im eigenen Spiel.
In der englischen Woche wird es personelle Anpassungen geben. Kevin Broll wird im Tor beginnen, um Spielpraxis zu sammeln und im Rhythmus zu bleiben. Ryan Johansson kehrt nach Hüftproblemen in den Kader zurück, seine Einsatzzeit soll jedoch dosiert werden. Robin Kalem fällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade mehrere Wochen aus, zudem fehlen weiterhin Simon Stehle und Florian Stritzel. Dennoch verfügt der Drittligist über genügend Qualität und Tiefe, um seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.
Es ist das klassische Duell zwischen Außenseiter und Favorit. Fernwald hat nichts zu verlieren und will mit Mut, Leidenschaft und Fanunterstützung Geschichte schreiben. Wiesbaden bringt Tempo, individuelle Klasse und die Erfahrung aus dem Aufstiegskampf der 3. Liga mit. Entscheidend wird sein, wer die Intensität besser annimmt und in den entscheidenden Momenten die nötige Präzision zeigt.
Fupa nimmt euch im ausführlichen Liveticker mit.