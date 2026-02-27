FSV Erlangen-Bruck stellt Weichen für 26/27: Kim Daschner übernimmt Frühzeitige Weichenstellung für die Zukunft beim FSV Erlangen-Bruck +++ Verein würdigt Arbeit des aktuellen Trainerduos von PM/MB · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Etwas dauert es noch, bis Kim Daschner den FSV Erlangen-Bruck zur Saison 2026/27 als Cheftrainer übernimmt. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der FSV Erlangen-Bruck treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und setzt ab der Spielzeit 2026/27 auf einen neuen Cheftrainer: Kim Daschner übernimmt zur neuen Runde die sportliche Verantwortung bei den Mittelfranken.

Mit der frühzeitigen Entscheidung wollen die Brucker die positive Entwicklung der vergangenen beiden Jahre fortführen – zugleich aber auch neue Impulse setzen. „Mit Kim Daschner setzen wir auf einen frischen Ansatz, um die positive Entwicklung der letzten zwei Jahre fortzuführen“, erklärt Marco Schädler, Abteilungsleiter und sportlicher Leiter Fußball. Dank an Messingschlager und Piller Bis zum Saisonende bleibt das aktuelle Trainerduo Philip Messingschlager und Alexander Piller im Amt. Beide haben in den vergangenen Jahren maßgeblichen Anteil an der sportlichen Stabilisierung und Weiterentwicklung des Teams.

„Philip Messingschlager und Alexander Piller haben großartige Arbeit geleistet. Ihr Engagement hat nicht nur die sportliche Leistung verbessert, sondern auch den Teamgeist gestärkt“, betont Schädler. Der Verein plane, die beiden Trainer am Saisonende gebührend zu verabschieden. Fokus auf Entwicklung und junge Talente Mit Kim Daschner soll nun der nächste Entwicklungsschritt folgen. Der künftige Cheftrainer steht laut Vereinsangaben für neue Ideen und eine klare Linie in der Förderung junger Spieler. „Kim bringt frische Ideen und die Fähigkeit mit, junge Talente zu fördern. Wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft weiterentwickeln und unsere Ambitionen verwirklichen kann“, so Schädler weiter.