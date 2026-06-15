FSV Erbach holt dritten Ex-Hummetröther

Intensive Duelle: Nico Struwe (links), hier noch im Trikot des SV Hummetroth, wechselt in die A-Liga. © Guido Schiek



Im vergangenen Winter hatte er sich Verbandsligist SV Pars Neu-Isenburg angeschlossen und dort in der Futsal-Bundesliga gespielt. "Nico will sich zukünftig mehr auf Futsal konzentrieren und im Fußball etwas kürzertreten", erklärt Ibrahim Mutu, Trainer der Erbacher, den Wechsel. Über Giuseppe Burgio und Mario Barusic, die Moreira da Silva noch aus Zeiten in Hummetroth kannte, kam letztlich der Kontakt zustande. "Mit seiner Persönlichkeit und spielerischen Klasse wird er unseren jungen Spielern als Führungsspieler enorm weiterhelfen", ist Mutu überzeugt.



Moreira da Silva ist dabei nicht der einzige Neuzugang. Insgesamt acht Neue stehen keine Abgänge gegenüber. "Eine andere Art des Vereinserfolgs", sagt Mutu nicht ohne Stolz. Mit Bugra Kocahal, der zuletzt beim TSV Sensbachtal aktiv war, und Kenan Kuru von der SG Langstadt/Babenhausen, kehren zwei Spieler zur FSV zurück, die bereits das weiß-blaue Trikot in der Vergangenheit trugen. Mit den Transfers untermauert die FSV Erbach ihren Anspruch als Aufstiegsfavorit Nummer eins.