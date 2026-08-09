FSV Erbach behauptet Tabellenspitze Die FSV Erbach und der KSV Reichelsheim bleiben in der Kreisliga A Odenwald im Gleichschritt an der Spitze +++ Der VfL Michelstadt deklassiert die KSG Vielbrunn. von Thomas Nikella · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Jason Wins (links, VfL Michelstadt) steuerte einen Treffer beim 6:2 gegen Vielbrunn bei. Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Der Sieg der FSV Erbach war auch am 2. Spieltag in der Kreisliga A nicht zu gefährden. Gleich mit 5:0 überrollte der Spitzenreiter kampfstarke Rothenberger. Vorn dabei ist auch der KSV Reichelsheim, der ebenfalls den zweiten Sieg einfuhr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 13:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern II SV Hummetroth Hummetroth II 3 1 Abpfiff Nevio Löffler (31.), Marco Raitz (45.) und Markus Zatocil (75., Konter) schossen den TSV II zum Heimsieg. Elias Petri (90.) besorgte den Anschluss. „Hummetroth wartete mit der besseren Spielanlage auf, wir haben den Kampf angenommen und blieben stets gefährlich“, berichtete TSV-Trainer Manuel Seifert. Zudem rettete Seckmauerns Torwart David Schäfer gleich zweimal seine Mannschaft vor dem Einschlag. Auch nach der Pause agierte der TSV II clever, konterte entscheidend und ließ nichts mehr anbrennen.

Auch am Wiesenweg blieb die SSV-Reserve ungeschlagen. Zunächst musste sie aber den Rückstand von Nino Lorei (55.) verkraften. „Wir haben über die gesamte Spieldauer die Begegnung bestimmt. Pech war auch dabei, denn Nino Lorei setzte den Ball in der ersten Hälfte gegen das Lattenkreuz. Schon da wäre eine Führung drin gewesen“, sagte Marcel Winkler (FV). Mümling-Grumbach hätte das Spiel für sich entscheiden können. Bitter war, dass sie in der Nachspielzeit durch einen Freistoß von Schreiner (90.+2) noch den Ausgleich hinnehmen mussten. Absteiger SG Bad König/Zell landet ersten Sieg

In einem ausgeglichenen Spiel waren es anfangs die Konter, die Gammelsbach eine 3:1-Halbzeitführung bescherten. Nach der Pause kam Bad König immer stärker auf und traf vorentscheidend in der Schlussphase. „Der Königer Sieg geht in Ordnung“, sagte Thomas Gruber (SVG). Tore: 0:1 Geist (14.), 1:1 M. Schneider (17.), 2:1 Zeiler (34., Foulelfmeter), 3:1 M. Schneider (44.), 3:2 Geist (53.), 3:3 und 3:4 W. Jakovenko (57., 74.), 3:5 D. Studniarek (77.).

Nico Da Silva (17, 52.) und Osman Aktürk (35., 67., 79.) schossen die FSV zum klaren Heimsieg. „Schon in der ersten Hälfte drückten wir und bestimmten auch die Begegnung. Wir hätten bereits zum Seitenwechsel klarer führen müssen. Zweimal krachte der Ball an die Rothenberger Latte“, so Trainer Ibrahim Mutu. Auch nach der Pause hielt Erbach den Druck hoch. In der 75. Minute gab es noch einen Foulelfmeter für die Platzherren, aber Giuseppe Burgio scheiterte an Dennis Schmidt.

„Wir kamen gut ins Spiel, führten durch frühe Tore und hatten auch den Gegner gut unter Kontrolle. Dann waren wir einen Moment nicht aufmerksam und kassierten den Gegentreffer zum 2:1“, berichtete Holger Sievers vom VfL. Nach der Pause waren die ersten 25 Minuten mehr so ganz souverän, doch dann kam der VfL zurück und brachte die entscheidenden Tore an. Leon Gürtler zimmerte den Ball noch an den Pfosten. In der Schlussphase legte der VfL noch zweimal nach. „Unser Sieg war absolut verdient“, meinte Sievers. Torfolge: 1:0 Luca Adrian (2.), 2:0 Onur Agirdas (8.), 2:1 Moritz Grimm (43.), 3:1 Jason Wins (64.), 4:1 Onur Agirdas (77.), 4:2 Roman Schiedlowski (83., Foulelfmeter), 5:2 Leon Gürtler (90.), 6:2 Luca Adrian (90.+1).

Für Norbert Leist (KSV) war es bis zum 0:4 eine klare Angelegenheit zu Gunsten der zielstrebigeren Reichelsheimer: Luca Nardella (2., 55.) Philipp Ehrhardt (42.) und Edwin Untereiner (46.) unterstrichen mit ihren Toren die entschlossene Spielweise der Gäste. Nach einer Stunde bröckelte der KSV in der Defensive etwas und wurde prompt bestraft: Kilian Orth (63.) und Fabian Haas (67.) nährten noch einmal kurzzeitig die Hoffnungen des Aufsteigers. „Man kann der GSV auch keinen Vorwurf machen: Sie hat bis zum Schluss engagiert gekämpft, aber es reichte dann gegen unsere wieder sicherer agierende Mannschaft nicht. Absolut verdienter Sieg.“