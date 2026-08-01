 2026-07-30T07:56:49.385Z

Vereinsnachrichten

FSV Ebringen verstärkt sich weiter

von Steffen Klein · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts Trainer Dislo Kobi Neuzugang Emre Güzel, Trainer Carlos Mendoza
Von links nach rechts Trainer Dislo Kobi Neuzugang Emre Güzel, Trainer Carlos Mendoza

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Ebringen

Defensive Verstärkung für den FSV Ebringen.

Der FSV Ebringen verstärkt seinen Kader weiter und gewinnt mit Emre Güzel vom SV Hartheim-Bremgarten einen erfahrenen Defensivspieler. Mit seiner Erfahrung soll er die Abwehr des FSV zusätzlich stabilisieren.
Der FSV Ebringen freut sich über den Neuzugang und wünscht Emre eine erfolgreiche, verletzungsfreie und gesunde Saison.