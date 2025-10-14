FSV Ebringen und Burak Cetinkaya beenden Zusammenarbeit

Unser Trainer der 1. Mannschaft Burak Cetinkaya hat uns kürzlich mitgeteilt, dass er seine Trainertätigkeit im Winter aus privaten Gründen beenden muss. In konstruktiven und offenen Gesprächen haben wir nun, gemeinsam mit Burak Cetinkaya, entschieden, die Tätigkeit sofort zu beenden. Interimsmäßig werden Carlos Mendoza (bisher Co Trainer) und Mannschaftskapitän Manolito Kobi (aktuell noch verletzt) übernehmen.

Nach einer Saison (2022/2023) ohne Aktive Mannschaft, wurde unter seiner Leitung in 2023 ein Neustart eingeleitet. Bereits in der zweiten Saison führte er unsere Mannschaft in die Relegationsspiele zur Kreisliga A. Auch in der laufenden Saison spielt die Mannschaft um die vorderen Platzierungen. Wir bedanken uns bei Burak Cetinkaya für die letzten 2,5 Jahre und die erfolgreiche Arbeit in dieser Zeit. Wir wünschen ihm sportlich und privat alles Gute für die Zukunft.