FSV Ebringen sorgt für Ernüchterung bei SG Hecklingen/Malterdingen

Nach zwei Siegen zu Beginn der Relegationsrunde musste die SG Hecklingen/Malterdingen im Heimspiel am Mittwochabend gegen den FSV Ebringen die erste Niederlage hinnehmen. Nach der exzellenten Rückrunde in der B-1-Staffel mit 37 von 39 möglichen Punkten war dies die erste Niederlage im Jahr 2025 für das Team von Spielertrainer Christian Bär. Im Anschluss an das spielfreie Wochenende soll der Aufstieg nun am kommenden Mittwoch beim Auswärtsspiel in Hochdorf realisiert werden.

Die Gastgeber erwischten in Hecklingen den deutlich besseren Start und gingen bereits nach vier Spielminuten durch Christian Bär in Führung. Die erste nennenswerte Chance für die Gäste vergab Manolito Kobi freistehend vor dem Tor (20.). Kurz danach verfehlte ein Distanzschuss von Vincenzo Salvino (Ebringen) nur knapp das Ziel. Kurz vor der Trinkpause gelang dem FSV dann schließlich der Ausgleich durch Kobi (25.), der von einem Torwartfehler von Daniel Zipperle profitierte. Nur wenige Minuten später gingen die Gäste durch Emre Cetinkaya in Führung (31). Nach einem Eckball traf er per Kopf ins SG-Tor.

In der zweiten Spielhälfte sahen die Zuschauer nur wenige Torchancen auf beiden Seiten, was auch an den hohen Temperaturen sowie den vielen Spielunterbrechungen lag. Ali Maatouk (FSV) versuchte sein Glück mit einem Schuss von der Mittellinie. Das Spielgerät flog nur knapp am Tor vorbei. Kurz vor dem Spielende hatte Lasse Kaufmann Pech, als sein Freistoß lediglich am Pfosten landete. Eine weiterer Torschuss durch Kaufmann konnte Gästetorwart Sebastian Schmidl in der Nachspielzeit abwehren.