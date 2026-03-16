FSV Duisburg schlägt Hiesfeld 8:0, Bruckhausen & MTV auch torreich

FSV Duisburg zieht gegen Hiesfeld davon. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Duisburg, Gruppe 2, brachte einige klare Ergebnisse und bestätigte zugleich die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze. Tabellenführer FSV Duisburg marschiert weiterhin souverän vorneweg, während auch TSV Bruckhausen und RW Selimiyespor Lohberg ihre Ambitionen im oberen Tabellenbereich unterstrichen. Dahinter setzte MTV Union Hamborn in einem spektakulären Spiel gegen Sportfreunde Walsum 09 ein Ausrufezeichen.

Der TSV Bruckhausen ließ beim SV Hamborn 1890 keinerlei Zweifel aufkommen und gewann deutlich mit 8:0. Bereits früh brachte Emre Yildiz die Gäste in Führung (3.), ehe Ahmad Al Saalm nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte erneut Yildiz auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel schraubte Bruckhausen das Ergebnis weiter in die Höhe: Kürsat Abdullah Hizarci traf doppelt, anschließend schnürte auch Younes Bachiri einen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Dean Luca Arndt in der 90. Minute.

RW Selimiyespor Lohberg blieb mit einem ungefährdeten 4:0 bei DJK Vierlinden auf Im Rennen um die Vizemeisterschaft. Orkan Güclü brachte die Gäste in Führung und legte wenig später seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen hatte Samet Caliskan bereits zum 2:0 getroffen. In der zweiten Hälfte stellte Caliskan schließlich den Endstand her und sicherte Lohberg drei souveräne Punkte. Vierlinden droht weiter der Abstieg.

Der SuS 09 Dinslaken II feierte einen souveränen Heimsieg gegen 1. FC Hagenshof. Schon früh gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Michael Kureptschikow in Führung (5.). Danach übernahm Lukas Kratzer die Hauptrolle: Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur 15 Minuten (12., 17., 27.) sorgte er bereits früh für klare Verhältnisse und hält seine Truppe auf Rang 13.

Tabellenführer FSV Duisburg demonstrierte beim 8:0 gegen TV Jahn Hiesfeld einmal mehr seine Offensivstärke. Burak Öktem eröffnete den Torreigen und traf noch einmal vor der Pause. Weitere Treffer von Ali Basaran, Paul Ihnacho Ikechukwu, Halil Bulut (zweimal) und Abdül Samet Kilic sorgten bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Den letzten Treffer der Partie erzielte Haluk Türkeri kurz vor Schluss. Eine traurige Entwicklung beider Klubs, die jahrelang in der Oberliga gespielt und sich nun in der Kreisliga A aber wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal gegenübergestanden haben. Der FSV Duisburg hat 14 Punkte Vorsprung und wird zumindest in die Bezirksliga zurückkehren.

Lange sah es so aus, als würde Eintracht Walsum gegen SV Heißen II Punkte liegen lassen. Zwar brachte Kevin Bolou die Gastgeber zunächst in Führung, doch nach der Pause drehten Michael Kampka und Mahmoud Alzatma die Partie zugunsten der Gäste. In der Schlussphase zeigte Walsum jedoch Moral: Andreas Lüdde glich per Foulelfmeter aus, ehe Bolou kurz vor Schluss erneut traf. In der Nachspielzeit machte Sahin Tagay alles klar und sorgt für einen Sieg der Moral des Sechsten.

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer beim 5:3-Erfolg von MTV Union Hamborn gegen Sportfreunde Walsum 09. Christian Christoph Malina, Justin Stelzer und Justin Bock sorgten zunächst für eine komfortable 3:0-Führung. Nach der Pause verkürzte Omar Nemr, doch Bock stellte den alten Abstand wieder her. Walsum gab sich nicht auf und kam durch Jan Scharpegge und erneut Nemr noch einmal heran. Den Schlusspunkt setzte schließlich Jan Niklas Poot in der Nachspielzeit. Damit wehrte Union den Angriff von Walsum ab, die Sportfreunde haben jetzt fünf Punkte Rückstand auf Platz vier.