FSV Duisburg schießt Heißen ab, GW Hamborn weiter im Erfolgsmodus

In der Kreisliga A Duisburg gibt es mit dem FSV Duisburg und Gelb-Weiß Hamborn nur noch zwei Teams mit einer komplett weißen Weste. Die beiden Mannschaften aus der Gruppe 2 überzeugten auch an diesem Sonntag. Die TuS Mündelheim musste zum ersten Mal in dieser Saison Punkte abgeben, Jannis Stedter traf für TuSpo Saarn dreifach. So lief der Spieltag.
Die Serie ist gerissen: Zum ersten Mal in dieser Saison ging die TuS Mündelheim nicht als Sieger vom Feld. Gegen Rot-Weiss Mülheim gab es am Sonntag nur ein 2:2-Unentschieden. Dabei hatte alles so gut angefangen. Durch einen Doppelpack von Levin Keldermann führte Mündelheim zur Pause mit zwei Toren, kassierte aber dann in der Schlussphase auch zwei Gegentore. Aufgrund des besseren Torverhältnisses bleibt die TuS aber Spitzenreiter, hat mit TuSpo Saarn, SC Croatia Mülheim und dem FC Taxi aber drei punktgleiche Verfolger im Nacken.
Saarn siegte im Mülheimer Stadtderby beim TSV Heimaterde klar mit 4:0. Ein Dreierpack von Jannis Stedter sowie ein Eigentor ebneten den Weg zum Sieg. In einem umkämpften Duell setzte sich der FC Taxi bei der SG Duisburg-Süd mit 3:2 durch. Eine 2:0-Führung konnte Süd noch ausgleichen, auf das 3:2 von Lucas Wächter hatte die SG dann aber keine Antwort mehr parat. Einen Kantersieg für der SC Croatia gegen den DSC Preußen ein. 6:1 stand es nach 90 Minuten, in denen die Hausherren ihre Torerfolge gleichmäßig auf beide Halbzeiten aufteilten. Diese Spiele gab es außerdem.
________________
4. Spieltag
So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - DSC Preußen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 14.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - FC Taxi Duisburg
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Viktoria Buchholz II
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen
So., 14.09.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - TuSpo Saarn 1908
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 II
________________
Der FSV Duisburg ist weiter voll auf Kurs. Der Bezirksliga-Absteiger, der den direkten Wiederaufstieg ausgerufen hat, hat es richtig krachen lassen. Wenngleich die Kulisse mit 50 Zuschauern überschaubar war, bereuten die wenigen Fans am Seitenrand ihr Erscheinen in keinster Weise. Mit 13:2 setzte sich ihre Mannschaft gegen die Zweitvertretung des SV Heißen durch. Bemerkenswert: Gleich neun FSV-Kicker trugen sich in die Torschützenliste ein.
Ebenfalls überzeugen konnte Gelb-Weiß Hamborn. Der Aufsteiger setzte sich mit 4:1 gegen RWS Lohberg durch und feierte damit ebenfalls den dritten Saisonsieg. Im Walsumer Derby jubelte die Eintracht im Heimspiel gegen die Sportfreunde Walsum 09. Kevin Bolou (5./44./60.) sowie Andreas Lüdde (35./65.) trafen für die Gastgeber. Die Sportfreunde drehten zwischenzeitlich die Partie, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.
________________
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Hamborn 1890
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - Eintracht Walsum
So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SuS 09 Dinslaken II
So., 07.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - DJK Vierlinden
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - MTV Union Hamborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Sportfreunde Walsum 09
So., 14.09.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 14.09.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SC Wacker Dinslaken
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - FC Albania Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Hagenshof
So., 14.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Heißen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TV Jahn Hiesfeld