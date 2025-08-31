Jannis Stedter traf dreifach für TuSpo Saarn. – Foto: R. Maszun

FSV Duisburg schießt Heißen ab, GW Hamborn weiter im Erfolgsmodus Kreisliga A Duisburg: Der FSV Duisburg feiert einen Kantersieg, Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn weiter mit weißer Weste und die TuS Mündelheim lässt erstmals Punkte liegen.

In der Kreisliga A Duisburg gibt es mit dem FSV Duisburg und Gelb-Weiß Hamborn nur noch zwei Teams mit einer komplett weißen Weste. Die beiden Mannschaften aus der Gruppe 2 überzeugten auch an diesem Sonntag. Die TuS Mündelheim musste zum ersten Mal in dieser Saison Punkte abgeben, Jannis Stedter traf für TuSpo Saarn dreifach. So lief der Spieltag.

