 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Jannis Stedter traf dreifach für TuSpo Saarn.
Jannis Stedter traf dreifach für TuSpo Saarn. – Foto: R. Maszun

FSV Duisburg schießt Heißen ab, GW Hamborn weiter im Erfolgsmodus

Kreisliga A Duisburg: Der FSV Duisburg feiert einen Kantersieg, Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn weiter mit weißer Weste und die TuS Mündelheim lässt erstmals Punkte liegen.

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

In der Kreisliga A Duisburg gibt es mit dem FSV Duisburg und Gelb-Weiß Hamborn nur noch zwei Teams mit einer komplett weißen Weste. Die beiden Mannschaften aus der Gruppe 2 überzeugten auch an diesem Sonntag. Die TuS Mündelheim musste zum ersten Mal in dieser Saison Punkte abgeben, Jannis Stedter traf für TuSpo Saarn dreifach. So lief der Spieltag.

So lief Spieltag 3 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Die Serie ist gerissen: Zum ersten Mal in dieser Saison ging die TuS Mündelheim nicht als Sieger vom Feld. Gegen Rot-Weiss Mülheim gab es am Sonntag nur ein 2:2-Unentschieden. Dabei hatte alles so gut angefangen. Durch einen Doppelpack von Levin Keldermann führte Mündelheim zur Pause mit zwei Toren, kassierte aber dann in der Schlussphase auch zwei Gegentore. Aufgrund des besseren Torverhältnisses bleibt die TuS aber Spitzenreiter, hat mit TuSpo Saarn, SC Croatia Mülheim und dem FC Taxi aber drei punktgleiche Verfolger im Nacken.

Saarn siegte im Mülheimer Stadtderby beim TSV Heimaterde klar mit 4:0. Ein Dreierpack von Jannis Stedter sowie ein Eigentor ebneten den Weg zum Sieg. In einem umkämpften Duell setzte sich der FC Taxi bei der SG Duisburg-Süd mit 3:2 durch. Eine 2:0-Führung konnte Süd noch ausgleichen, auf das 3:2 von Lucas Wächter hatte die SG dann aber keine Antwort mehr parat. Einen Kantersieg für der SC Croatia gegen den DSC Preußen ein. 6:1 stand es nach 90 Minuten, in denen die Hausherren ihre Torerfolge gleichmäßig auf beide Halbzeiten aufteilten. Diese Spiele gab es außerdem.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
0
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
6
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
2
7
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
2
2
Abpfiff

________________

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - DSC Preußen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 14.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - FC Taxi Duisburg
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Viktoria Buchholz II
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen
So., 14.09.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - TuSpo Saarn 1908
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 II

>>> Der Spielplan in der Übersicht

________________

So lief Spieltag 3 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Der FSV Duisburg ist weiter voll auf Kurs. Der Bezirksliga-Absteiger, der den direkten Wiederaufstieg ausgerufen hat, hat es richtig krachen lassen. Wenngleich die Kulisse mit 50 Zuschauern überschaubar war, bereuten die wenigen Fans am Seitenrand ihr Erscheinen in keinster Weise. Mit 13:2 setzte sich ihre Mannschaft gegen die Zweitvertretung des SV Heißen durch. Bemerkenswert: Gleich neun FSV-Kicker trugen sich in die Torschützenliste ein.

Ebenfalls überzeugen konnte Gelb-Weiß Hamborn. Der Aufsteiger setzte sich mit 4:1 gegen RWS Lohberg durch und feierte damit ebenfalls den dritten Saisonsieg. Im Walsumer Derby jubelte die Eintracht im Heimspiel gegen die Sportfreunde Walsum 09. Kevin Bolou (5./44./60.) sowie Andreas Lüdde (35./65.) trafen für die Gastgeber. Die Sportfreunde drehten zwischenzeitlich die Partie, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
13
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
4
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
3
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
5
3
Abpfiff

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Hamborn 1890
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - Eintracht Walsum
So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SuS 09 Dinslaken II
So., 07.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - DJK Vierlinden
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - MTV Union Hamborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Sportfreunde Walsum 09
So., 14.09.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 14.09.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SC Wacker Dinslaken
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - FC Albania Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Hagenshof
So., 14.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Heißen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TV Jahn Hiesfeld

Aufrufe: 031.8.2025, 19:05 Uhr
Marcel EichholzAutor