FSV Duisburg rüstet auf: Landesliga-Schlüsselspieler kommen im Sommer

Tevfik Kücükarslan wechselt im Sommer zum FSV Duisburg. – Foto: David Zimmer

Der FSV Duisburg arbeitet mit Hochdruck an der direkten Rückkehr in die Bezirksliga. Mit nahezu der perfekten Bilanz führt der Verein die Kreisliga A2 Duisburg mit großem Vorsprung an. Lediglich der Mit-Absteiger des Vergangenen Sommers, der TSV Bruckhausen, kann halbwegs mithalten, hat inzwischen bei einem Spiel mehr auf dem Konto schon elf Zähler Rückstand. Im Hintergrund haben die FSV-Verantwortlichen nun die ersten Zugänge im Sommer festgemacht - und die haben es durchaus in sich.

Die ersten fünf Verstärkungen für die kommende Saison stehen beim FSV Duisburg fest. Neben Melih Eroglu, der vom aktuellen Liga-Rivalen Gelb-Weiß Hamborn kommt und zudem über Bezirksliga-Erfahrung verfügt, und Yasin Gümüs vom 1. FC Styrum konnte der FSV gleich drei Schlüsselspieler aus der Landesliga verpflichten.

Vom SV Scherpenberg wechselt Tevfik Kücükarslan an die Warbruckstraße. Mit acht Treffern und vier Vorlagen in 24 Partien hat der 27-Jährige einen durchaus gewichtigen Anteil an der guten Saison des SVS, der als Zweiter in der Landesliga, Gruppe 2, noch um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein kämpft. Mehrfach machte Kücükarslan den Unterschied und sicherte seinem Team die Punkte,

Vom VfB Bottrop kommt das Duo Emin Aksu und Enes Bilgin. Als Säule im Mittelfeld ging es für Aksu fast immer über die volle Distanz. Das war bei Bilgin nicht der Fall, trotzdem ist er mit sieben Torerfolgen und sieben Vorlagen ein wichtiger Baustein beim VfB. Bis zum Winter sahen die Bottroper wie der sichere Aufsteiger aus, dann folgten gleich sechs Niederlagen in Folge und der Absturz auf Tabellenplatz sechs. Alle fünf Sommer-Zugänge dürften dem FSV direkt weiterhelfen und sind zugleich ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Mit dem Abstieg wollen die Duisburger in der kommenden Spielzeit nichts zu tun haben. Und mit dem Aufstieg?