FSV Duisburg mit Transfer-Coup

Beim FSV Duisburg läuft es alles andere als rund. In den vergangenen drei Spielzeiten musste der Klub jeweils den Abstieg hinnehmen. Jetzt geht es in die Kreisliga A, das soll aber nur ein kurzes Kapitel bleiben in der Geschichte des langjährigen Landesligisten.

Begeistert von seiner neuen Aufgabe erzählt der Mann mit Regionalliga-Erfahrung dem RevierSport: „Ich habe am Donnerstagabend beim FSV Duisburg unterschrieben. Ich will dem FSV bei der Mission Wiederaufstieg helfen. Der Verein stellt sich komplett neu auf und ich soll da den großen Bruder für die Mannschaft vermitteln. Ich freue mich auf diese besondere Aufgabe und bin guter Dinge, dass wir sportlichen Erfolg haben werden.“

Im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg ist Türkeri als Co-Trainer der U15 tätig. Selber hat er auch schon bei einigen Profi-Mannschaften gespielt. Er ist unter anderem in der Saison 2005/06 zu einem 2.Liga-Einsatz beim VfL Bochum gekommen, wo er auch Jugendmannschaften durchlaufen hat. Dann ging es für ihn quer durch die Republik, wo er unter anderem bei Rot-Weiss Essen oder SV Darmstadt in der Regionalliga gespielt hat. 2012 schlug der Deutsch-Türke ein neues Kapitel auf und wechselte in die Türkei. In seinen zehn Jahren dort, kam er auf Sage und Schreibe zwölf Vereine. Dort war Türkeri in der zweiten, dritten und vierten Liga aktiv. In 249 Einsätzen kommt der Stürmer auf 66 Treffer.

Zur Saison 2022/23 wagte er den Schritt zurück nach Deutschland und schloß sich dem Landesligisten SV Genc Osman Duisburg an, kehrte so in seine Heimatstadt zurück. Seine Zeit dort war nur mäßig erfolgreich. Mit 21 Einsätzen und 12 Scoren konnte er die Duisburger nicht vorm Abstieg in die Bezirksliga bewahren. Darauf folgten zwei Saisons in der A-Liga beim SF Walsum 09 und BV Osterfeld 1919.

Jetzt soll er mit seiner Erfahrung helfen den FSV Duisburg wieder auf Kurs zu bringen. Fest steht: Der FSV peilt kurzfristig den Aufstieg an – langfristig soll im Duisburger Norden wieder Landesligafußball Einzug halten.