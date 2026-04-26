 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

FSV Duisburg kurz vor dem Aufstieg - Fatihspor profitiert

Mit dem FSV Duisburg steht der Meister der Kreisliga A2 Duisburg schon so gut wie fest. In der Gruppe 1 ist das Rennen um den Aufstieg noch spannender.

von Marcel Eichholz · Heute, 19:08 Uhr · 0 Leser
Der FSV Duisburg steht kurz vor der Rückkehr in die Bezirksliga.
Der FSV Duisburg steht kurz vor der Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Marcel Eichholz

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Der FSV Duisburg steht unmittelbar vor dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Am Nachmittag gab es einen klaren 7:1-Sieg. Da Verfolger TSV Bruckhausen am Freitagabend patzte, hat nur noch RWS Lohberg die rechnerische Chance, den FSV noch abzufangen. Der Meister der Kreisliga A, Gruppe 2, in Duisburg steht wohl vorzeitig fest. Spannender geht es in der Gruppe 1 zur Sache, wo Spitzenreiter Fatihspor Mülheim vom Patzer der Verfolger profitierte.

>>> So läuft der Auf- und Abstieg in den Duisburger Kreisligen

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So lief Spieltag 25 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
5
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
7
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
11
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
2
6
Abpfiff

Und der Gewinner des Spieltags heißt: Fatihspor Mülheim. Während der Spitzenreiter sein Duell bei Rot-Weiss Mülheim klar mit 6:2 für sich entschied, trennten sich die Verfolger TuS Mündelheim und TuSpo Saarn im direkten Vergleich unentschieden. Simon Sander hatte die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde in Front gebracht (34.), Max Bausch erzielte nach 63 Zeigerumdrehungen den Ausgleich per verwandelten Strafstoß. Der SV Duissern wahrt seine Minimalchance auf den Aufstieg. Schon zur Pause führte der SVD mit 5:0 gegen den ETuS Bissingheim, nach dem Seitenwechsel legte das Team zwei weitere Tore nach.

Wieder deutlich gestiegene Hoffnung auf den Klassenerhalt kann sich der FC Taxi Duisburg machen. Mit 4:1 besiegten sie den direkten Konkurrenten vom TSV Heimaterde und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. All das ist aber nur eine Momentaufnahme, liegen doch zwischen Platz neun (Duisburger SV 1900 II, 27 Punkte) und Heimaterde (Rang 15, 23 Punkte) nur vier Zähler. Die SG Duisburg-Süd auf Tabellenplatz sieben hat mit 31 Punkten auch noch nicht den rechnerischen Klassenerhalt scher.

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II
So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim
So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II

27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 II - SC Croatia Mülheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SC Preußen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Duissern - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fatihspor Mülheim

>>> Der Spielplan in der Übersicht

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So lief Spieltag 25 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Dem TSV Bruckhausen ist es nicht gelungen, nach der Topspiel-Niederlage gegen RWS Lohberg in die Erfolgsspur zurückzukehren. Gegen Wacker Dinslaken gab es am Freitagabend ein knackiges 4:4, bei dem zunächst der TSV in Führung ging, dann aber drei Gegentreffer hinnehmen musste. Die Hausherren kämpften sich noch einmal zurück, konnten fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielen. In der Nachspielzeit wurde es dann aber noch einmal richtig wild. Zunächst erzielte Burak Kandemir das 4:3, dann konnte Dean Luca Arndt für Bruckhausen zurückschlagen und dem Team einen Punkt retten. Sollte Lohberg am Sonntag gewinnen, würden sich auf drei Punkte davonziehen können.

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich die zweite Mannschaft von SuS 09 Dinslaken nach Rückstand noch mit 3:1 gegen die DJK Vierlinden durchsetzen. Luca Bier (60./79.) und Jannis Kipouros (75.) drehten die Partie nach dem Seitenwechsel.

Am Sonntag setzte sich der Siegeszug des FSV Duisburg weiter fort. Im Nachbarschaftsduell gab es einen klaren 7:1-Erfolg gegen Gelb-Weiß Hamborn. Damit hat der FSV den direkten Wiederaufstieg fast perfekt gemacht. Bei persönlich noch sechs ausstehenden Spielen, hat nur RWS Lohberg noch die rechnerische Chance, die Duisburger abzufangen. 19 Siege und nur eine Niederlage sind eine beinah perfekte Bilanz. Im Tabellenkeller unterlag der FC Albania Duisburg Eintracht Walsum mit 3:7 und hat damit weiter vier Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Unentschieden trennten sich der SV Hamborn 90 und TV Jahn Hiesfeld.

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
4
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
3
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
7
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
7
3
Abpfiff

Do., 14.05.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
16:00live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Eintracht Walsum
So., 03.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Hamborn 90
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - MTV Union Hamborn
So., 03.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - TV Jahn Hiesfeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - FSV Duisburg
So., 03.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Heißen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Sportfreunde Walsum 09

27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - FC Albania Duisburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - SC Wacker Dinslaken
So., 10.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 10.05.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - RWS Lohberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - 1. FC Hagenshof zg.
So., 10.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - DJK Vierlinden

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