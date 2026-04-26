FSV Duisburg kurz vor dem Aufstieg - Fatihspor profitiert

Und der Gewinner des Spieltags heißt: Fatihspor Mülheim. Während der Spitzenreiter sein Duell bei Rot-Weiss Mülheim klar mit 6:2 für sich entschied, trennten sich die Verfolger TuS Mündelheim und TuSpo Saarn im direkten Vergleich unentschieden. Simon Sander hatte die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde in Front gebracht (34.), Max Bausch erzielte nach 63 Zeigerumdrehungen den Ausgleich per verwandelten Strafstoß. Der SV Duissern wahrt seine Minimalchance auf den Aufstieg. Schon zur Pause führte der SVD mit 5:0 gegen den ETuS Bissingheim, nach dem Seitenwechsel legte das Team zwei weitere Tore nach.

Wieder deutlich gestiegene Hoffnung auf den Klassenerhalt kann sich der FC Taxi Duisburg machen. Mit 4:1 besiegten sie den direkten Konkurrenten vom TSV Heimaterde und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. All das ist aber nur eine Momentaufnahme, liegen doch zwischen Platz neun (Duisburger SV 1900 II, 27 Punkte) und Heimaterde (Rang 15, 23 Punkte) nur vier Zähler. Die SG Duisburg-Süd auf Tabellenplatz sieben hat mit 31 Punkten auch noch nicht den rechnerischen Klassenerhalt scher.

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg

Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II

So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim

So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern

So., 03.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II



27. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 II - SC Croatia Mülheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Viktoria Buchholz II

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SC Preußen

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Duissern - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II

So., 10.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fatihspor Mülheim

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So lief Spieltag 25 in der Gruppe 2

Dem TSV Bruckhausen ist es nicht gelungen, nach der Topspiel-Niederlage gegen RWS Lohberg in die Erfolgsspur zurückzukehren. Gegen Wacker Dinslaken gab es am Freitagabend ein knackiges 4:4, bei dem zunächst der TSV in Führung ging, dann aber drei Gegentreffer hinnehmen musste. Die Hausherren kämpften sich noch einmal zurück, konnten fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielen. In der Nachspielzeit wurde es dann aber noch einmal richtig wild. Zunächst erzielte Burak Kandemir das 4:3, dann konnte Dean Luca Arndt für Bruckhausen zurückschlagen und dem Team einen Punkt retten. Sollte Lohberg am Sonntag gewinnen, würden sich auf drei Punkte davonziehen können.

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich die zweite Mannschaft von SuS 09 Dinslaken nach Rückstand noch mit 3:1 gegen die DJK Vierlinden durchsetzen. Luca Bier (60./79.) und Jannis Kipouros (75.) drehten die Partie nach dem Seitenwechsel.

Am Sonntag setzte sich der Siegeszug des FSV Duisburg weiter fort. Im Nachbarschaftsduell gab es einen klaren 7:1-Erfolg gegen Gelb-Weiß Hamborn. Damit hat der FSV den direkten Wiederaufstieg fast perfekt gemacht. Bei persönlich noch sechs ausstehenden Spielen, hat nur RWS Lohberg noch die rechnerische Chance, die Duisburger abzufangen. 19 Siege und nur eine Niederlage sind eine beinah perfekte Bilanz. Im Tabellenkeller unterlag der FC Albania Duisburg Eintracht Walsum mit 3:7 und hat damit weiter vier Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Unentschieden trennten sich der SV Hamborn 90 und TV Jahn Hiesfeld.