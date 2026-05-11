FSV Duisburg feiert Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg

Der FSV Duisburg feiert Meisterschaft und Aufstieg. – Foto: Post Aktüel NRW

Der FSV Duisburg meldet sich zurück im überkreislichen Fußball am Niederrhein. Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat der Verein die souveräne Meisterschaft in der Kreisliga A2 in Duisburg gefeiert. Dem FSV ist es mit dem Trainer-Duo Alperen Sipahi und Yusuf Altinisik gelungen, das Team zu stabilisieren und wieder auf die Erfolgsstraße zurückzukehren. Der einstige Oberligist ist zurück in der Bezirksliga.

Nur 22 Spiele hat der FSV Duisburg benötigt, um den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Duisburger Kreisliga einzufahren. Die Bilanz liest sich beeindruckend: 21 Siege und nur eine Niederlage gab es für die Mannschaft im Verlauf der Spielzeit, da konnte niemand sonst mithalten. Auch die bislang erzielten 116 Saisontore suchen ihresgleichen. Hinzu kommt die mit deutlichem Abstand beste Abwehr der Liga. Nur 24 Gegentore gab es für den FSV in der laufenden Saison.

Am Sonntag ging das Team den letzten Schritt. Im Heimspiel wurde die zweite Mannschaft von SuS 09 Dinslaken mit 7:1 besiegt, besonders Haluk Türkeri ragte mit einem Viererpack heraus. Damit untermauerte der FSV noch einmal seine Dominanz. Allein in den vergangenen drei Begegnungen erzielten die Spieler satte 34 Tore. Kurios: Trotz der Dominanz ist Türkeri mit 19 Saisontoren zwar der treffsicherste Spieler des FSV, in der Torschützenliste der Liga ist er aber nur auf Rang sieben zu finden. Das zeigt, dass die Offensive, wie auch der gesamte Kader in der Breite gut besetzt ist und es nicht auf die individuelle Klasse einzelner Spieler ankommt. Das sollte die Basis für die Zukunft sein. Den nächsten Schritt als Kollektiv steht für die Mannschaft nun also in der Bezirksliga an.